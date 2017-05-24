Одну сторону подземного перехода возле Филармонии открыли для пешеходов. После закрытия подземки на ремонт люди стали перебегать дорогу в неположенных местах, рискуя жизнями.

Пресс-секретарь Управления патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил, что одну сторону подземки на перекрестке центральных проспектов возле Филармонии открыли.

По его словам, патрульная милиция приняла такое решение, чтобы снизить риск аварий на этом перекрестке.

Ранее администрация города закрыла подземку возле Филармонии, не предусмотрев временный пешеходный переход.

Городские власти попросили пешеходов воспользоваться «зебрами» на соседних улицах. Однако люди стали группами перебегать дорогу прямо перед машинами.

Капитальный ремонт в подземном переходе продлится до начала сентября.

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