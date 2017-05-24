В ночь на 24 мая милиция задержала нескольких работников бишкекского рынка «Дыйкан» за неповиновение. До этого власти стянули к рынку милиционеров для закрытия базара, задержанные пытались помешать правоохранителям.

Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что 11 работников рынка задержаны за неповиновение сотрудникам милиции. Милиция утверждает, что торговцы мешали работникам мэрии закрывать рынок «Дыйкан».

На задержанных составили административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел» и передали их в суд.

Сейчас обстановка на рынке стабильная, порядок обеспечивают 300 милиционеров.

Ранее мэрия сообщила, что муниципальный овощной рынок «Дыйкан» закроют 24 мая 2017 года.

Основная причина закрытия рынка — соседство базара с нефтебазой, которая создает угрозу безопасности людей.

«Рынок не имеет запасных выходов, и любая чрезвычайная ситуация может привести к трагедии», — сообщает мэрия.

Более того, Госэкотехинспекция запрещает находиться ближе чем в ста метрах от нефтебазы.

Теперь сельскохозяйственную продукцию горожане смогут приобретать на рынках «Дордой-Дыйкан» и «Сары-Озон Дыйкан».

Бишкекские власти собирались закрыть рынок еще 11 апреля 2017 года. Однако торговцы рынка несколько раз выходили на митинги, в том числе к Белому дому, выступая против закрытия.

По словам продавцов, споры по поводу рынка продолжаются больше года. Торговцы были возмущены тем, что их выгоняют с единственного муниципального рынка на частные базары.

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