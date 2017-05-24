В доме-музее кыргызского поэта Алыкула Осмонова протекает крыша, прогнил пол и обваливаются стены. В последний раз ремонт в музее, который принадлежит государству, делали 17 лет назад.

Алыкула Осмонова называют «солнцем кыргызском поэзии», а его лицо украшает национальную валюту — купюру в 200 сомов. Дом, в котором он прожил с 1945 по 1950 годы, власти Кыргызстана преобразовали в музей 17 лет назад — тогда же его в первый и последний раз отремонтировали.

Директор Музея Памирбек Казыбаев сказал в интервью изданию «Настоящее время», что дом уже предлагали снести.

«У нас были такие люди, которые говорили, зачем ты сидишь здесь, надо ломать этот дом. Я говорю, зачем ломать? Он же жил здесь. Он собственным трудом заработал и покупал. Здесь он и умер», — говорит Казыбаев.

Директор музея собственными силами прикрывает дыры в прогнившем полу фанерой и латает протекающую крышу. Стены осыпаются, а сквозь потолок видны доски крыши.

По словам директора, на ремонт музея нужно 500 тысяч сомов. Государство с ремонтом не помогает, но вернуть музею приличный вид когда-то обещали активисты.

В министерстве культуры Kloop.kg ответили, что занимаются региональными музеями поэта и писателя. Домом Осмонова в Бишкеке должна заниматься мэрия.

«Дом Осмонова в Бишкеке относится к мэрии, к управлению культуры. Все городские учреждения относятся к нему, оттуда их финансируют и ремонтируют. У нас денег на ремонт уже давно не выделяют», — сказал сотрудник историко-культурного отдела министерства.

В мэрии города Бишкек Kloop.kg сказали, что занимаются музеями Ольги Мануиловой, Суймонкула Чокморова, Семена Чуйкова и многих других, но дом Осмонова относится к Министерству культуры, и заниматься им должен Памирбек Казыбаев — директор музея писателя.

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