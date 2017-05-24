Саперы уничтожили муляж самодельного взрывного устройства у здания Филармонии в Бишкеке. С территории снято оцепление, по этому факту начато расследование.

Сообщение в милицию о подозрительном предмете возле здания Филармонии поступило в 7:37. Правоохранители оцепили территорию и вызвали саперов для проверки предмета.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что в подозрительной коробке саперы обнаружили муляж самодельного взрывного устройства, который затем уничтожили.

Оцепление с территории возле здания Филармонии уже сняли. ГКНБ начал расследование по этому факту.

Фото: «Спутник», Максат Элебесов.

