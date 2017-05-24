Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что в Токтогульском районе Джалал-Абадской области на трассе Бишкек — Ош столкнулись грузовик «Вольво» и бензовоз. Водитель бензовоза погиб, водитель и пассажир «Вольво» доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 22:20. На трассе столкнулись грузовик «Вольво» и бензовоз. В результате столкновения бензовоз вылетел с трассы, опрокинулся и загорелся. Водитель погиб на месте.

Огонь тушили два пожарных расчета.

Водитель и пассажир «Вольво» были доставлены в больницу, их личности устанавливаются.

Милиция выясняет причины аварии.



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