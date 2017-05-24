Сотрудники «Бишкекглавархитектуры» выдали разрешение на строительство дома, несмотря на то, что здание сейсмоопасно. Прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело.

Прокуратура Ленинского района возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» на сотрудников «Бишкекглавархитектуры».

По версии прокуратуры, сотрудники муниципального предприятия незаконно выдали разрешение на строительство сейсмоопасного дома на улице Ажыбек Баатыра. Они знали, что конструкция подвала, на которой затем возвели многоэтажный дом, сейсмоопасна.

Сначала «Бишкекглавархитектура» отказала в выдаче разрешения на строительство из-за того, что у застройщика не было проектных документов и заключений экспертов.

Однако позже по непонятным причинам сотрудники муниципального предприятия строительство разрешили.

«В настоящее время застройщик без какой-либо градостроительной и проектной документации и заключения Госэкспертизы возвел многоэтажный жилой дом», — сообщает прокуратура.

Владельцем земельного участка является Э. Чомоев и компания «Стройкомплекс проект», а застройщиком — фирма «Альянс Курулуш».

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Фото: «АКИпресс»