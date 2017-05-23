В итоговом медальном зачете Исламиады-2017 Кыргызстан занял 10-е место. В копилке сборной 17 наград: четыре золотых медали, пять серебряных и восемь бронзовых.

Исламские игры солидарности проходили в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 мая. Кыргызстан на Играх представила команда из 69 спортсменов, которые соревновались в 11 видах спорта.

Первое золото сборной на Исламских играх солидарности принес дзюдоист Юрий Краковецкий. В решающем поединке кыргызстанец, несмотря на разницу в весе (40 кг) и травму, полученную в полуфинальной схватке, одолел алжирского спортсмена и принес Кыргызстану первую награду на Играх.

В соревнованиях дзюдоистов три бронзовые награды сборной принесли Отар Бестаев, Бектур Рысмамбетов и Владимир Золоев.

На Играх также отличились волейболистки. В матче за третье место женская сборная Кыргызстана разгромила соперниц из Таджикистана — 25:16.

Легкоатлетка Дарья Маслова завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 метров. На финишной прямой кыргызская бегунья опередила соперницу из ОАЭ на три сотых секунды. 15 минут 42 секунды принесли бронзу сборной Кыргызстана.

В соревнованиях по плаванию также третьей на дистанции в 200 метров брассом финишировала Дарья Таланова.

Большую часть наград в копилку сборной Кыргызстана забросили борцы. Золото Исламиады завоевали Каныбек Жолчубеков, Муслим Евлаев и Айсулуу Тыныбекова.

В весовой категории до 59 кг медаль высшей пробы сборной принес Каныбек Жолчубеков. Одержав победы над спортсменами Иордании и Азербайджана, в финальной схватке кыргызстанец встретился с представителем Узбекистана Исломжоном Бахрамовым и, не оставив ему шансов на победу (8:1), стал обладателем золотой награды.

В весе до 79 кг сильнее всех был серебряный призер чемпионата Азии — Муслим Евлаев. На пути к золотой медали кыргызстанец одолел спортсменов из Мавритании, Казахстана и Турции.

Новоиспеченная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова также без труда расправилась со своими соперницами и принесла Кыргызстану четвертое золото Игр.

На счету борцов также четыре серебряные награды. Вторыми на Исламиаде стали: Узур Жусупбеков, Руслан Царев, Жанат Кыйлыбаев и Алибек Осмонов.

Бронзовые медали турнира по борьбе завоевали Кайратбек Туголбаев и Айпери Медет кызы.

В последний соревновательный день в турнире по ушу отличился Туратбек Сулайманкул уулу. Одолев представителей Йемена и Азербайджана, кыргызстанец вышел в финал весовой категории до 48 кг, где проиграл представителю Турции — 0:2.

В общем медальном зачете сборная Кыргызстана заняла десятое место. Больше всех медалей завоевала сборная-хозяйка Игр — Азербайджан, второй стала Турция, третьим — Иран.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 54 стран-участниц Организации исламского сотрудничества.

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта/ АКИпресс



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