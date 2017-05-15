Дзюдоист Юрий Краковецкий завоевал золото Игр исламской солидарности, которые проходят в эти дни в Баку. Еще три бронзы в копилку сборной принесли Отар Бестаев, Бектур Рысмамбетов и Владимир Золоев.

В Баку (Азербайджан) стартовали Игры исламской солидарности. В первые дни соревнований копилка сборной Кыргызстана пополнилась четырьмя медалями. Кыргызские дзюдоисты завоевали одно золото и три бронзы.

Первое золото сборной принес дзюдоист Юрий Краковецкий. Спортсмен вел борьбу в состязаниях весовой категории свыше 100 кг. Кыргызстанец стартовал на стадии ¼ финала с победы над представителем Морокко. А в полуфинале Краковецкий победил казахстанца Эламана Ергалиева.

В решающей схватке спортсмену предстояло сразиться с алжирцем Надиибом Теммаром, который превосходил кыргызстанца в весе на 40 кг. Но несмотря на этот факт и на травму, полученную в полуфинальной встрече, Краковецкий сумел выиграть первое для Кыргызстана золото Игр исламской солидарности.

Бронзовую медаль в первый соревновательный день завоевал Отар Бестаев. В состязаниях по дзюдо весовой категории до 60 кг, кыргызстанец одержал победу сначала над представителем Сирии, затем над спортсменом из Марокко.

В схватке за выход в финал турнира кыргызстанец проиграл представителю страны-хозяйки — азербайджанцу Орхану Сафарову, однако в поединке за третье место оказался сильнее Бауржана Жаунтаева из Казахстана и добыл бронзовую медаль Игр.

В состязаниях весовой категории до 73 кг бронзу в копилку сборной принес и Бектур Рысмамбетов. Кыргызстанец провел два удачных поединка против представителей Индонезии и Гамбии.

В полуфинале Рысмамбетов проиграл спортсмену из Турции, но затем, в утешительном турнире, одержал победу над дзюдоистом из Иордании, а в схватке за бронзу оказался сильнее узбекистанца Гийосжона Бобонова.

Третью бронзовую медаль турнира по дзюдо завоевал Владимир Золоев, выступавший в весовой категории до 81 кг. В первой схватке кыргызстанец победил представителя Иордании, а затем и Катара.

За выход в финал Золоев сразился с иранским атлетом, но проиграл. За бронзу спортсмену из Кыргызстана предстояло сразиться с представителем Сирии. Золоев выиграл схватку и занял третье место в итоговом зачете.

Немного до медали не хватило представительницам женской сборной по дзюдо. Ксения Бельдягина (до 57 кг) и Мээрим Момунова (до 63 кг) проиграли схватки утешительного турнира и стали пятыми в своих весовых категориях.

Игры исламской солидарности проходят в Баку (Азербайджан) с 12-го по 22 мая.

Фото: Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана.

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