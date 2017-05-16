Всего в Ошскую городскую больницу поступили восемь человек, один из них с воскресенья находится в реанимации. Рассказывает заместитель главврача лечебного учреждения Кылычбек Машарипов:

— К нам поступило 8 пострадавших в результате крушения карусели. Пятеро получили помощь амбулаторно и были отпущены домой. Один до настоящего времени находится в реанимации. Он получил тяжелые травмы. Еще двое пострадавших проходят лечение в общей палате. Их состояние — средней тяжести.

По факту обрушения карусели местная милиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации технических средств». Об этом «Азаттыку» рассказал пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков:

— По этому факту возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия выявят, кто за что ответственен. Действиям всех людей, имеющим отношение к обрушению карусели, будет дана юридическая оценка. Я думаю, следствие может затянуться. Ошская городская милиция пока направила местным властям предложение о предупреждении таких происшествий.

Между тем городские службы уже заявляют о своей непричастности к происшествию. Например, заместитель главы Ошского городского управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Курбанбубу Раимова сообщила, что проверка состояния карусели не входит в их обязанности:

— Мы не контролируем техническое состояние аттракционов в парках. Мы лишь наблюдаем за тем, чтобы не рубили деревья, соблюдали чистоту и не нарушали закон. А установка металлических конструкций, аттракционов не входит в нашу компетенцию. В 2015 году мы направляли в мэрию письмо о том, что, согласно закону о безопасности промышленных объектов, аттракционы не входят в наши функции. На сегодняшний день ни один государственный орган не контролирует надлежащее состояние аттракционов.

Парк Навои площадью 4 гектара вместе со всеми аттракционами на 5 лет за 5 миллионов сомов арендовал частный предприниматель Улан Каримбаев. Но он пока не озвучил своего мнения о происшествии.

Заведующий отделом муниципальной собственности мэрии Оша Мирлан Исраилов отмечает, что за произошедшее в арендованном парке ответственен частный предприниматель:

— Парк Навои отдан в аренду на пять лет ОсОО «Балдар келечеги». Владелец этой фирмы — житель Бишкека Улан Каримбаев. Последний договор заключен в 2016 году и действует до 2021-го. На территории четырех гектаров есть по несколько старых и новых аттракционов. По договору, они взяли обязательство получить заключение соответствующих специалистов о годности аттракционов и эксплуатировать их.

Одна их посетительниц парка Навои Сейил отмечает, что опасается за свою безопасность после случившегося:

— Пассажирские автобусы проходят обязательный техосмотр. За этим следят милиционеры. Это предприятие ведь тоже обслуживает людей. Почему никто не следит за состоянием их техники? Здесь каждый праздник отдыхают матери, бабушки, дети. Никто не заботится об их безопасности? Мы же платим за это.

В Оше только в парках Навои и Токтогула есть большие аттракционы. Все они считаются собственностью мэрии. Но в муниципалитете не удалось получить ответа на вопросы о точном их количестве и сроках эксплуатации. Обрушившийся в воскресенье аттракцион, по некоторым данным, эксплуатируется со времен СССР.