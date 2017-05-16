Президент Алмазбек Атамбаев поддержал идею Китая о возрождении Великого Шелкового пути, где Кыргызстан будет одной из стран-хабов. Атамбаев уверен, что именно Кыргызстан должен стать центром интернет-торговли Китая с Евразией.

Атамбаев предложил председателю Китая Си Цзиньпину сделать Кыргызстан центром интернет-торговли между Китаем и странами Евразии через китайские сайты онлайн-покупок «Алибаба» и «Таобао».

«В условиях роста таких интернет-гигантов, как, например, “Aлибаба”, “Таобао”, Кыргызская Республика может стать страной наилучшего благоприятствования для построения логистических центров для ускорения выполнения интернет-заказов для потребителей стран большой Евразии», — уверен Атамбаев.

Раньше центром транзитной торговли был кыргызский рынок «Дордой» — один из крупнейших базаров в Центральной Азии. Многие товары отправлялись через рынок из Китая в Россию и другие страны.

Однако после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз «Дордой» перестал выполнять эту функцию. Кроме того, в Казахстане появился центр «Хоргос», через который китайские товары уходят в другие страны.

Линии связи из Китая в Европу

Атамбаев считает, что, помимо создания центра интернет-покупок, Китай и Кыргызстан должны приступить к проведению волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) из Китая в Европу через Кыргызстан.

«Если ВОЛС будут проходить через Кыргызстан, то скорость передачи данных от Гонконга и Шанхая до Берна и Рима, Будапешта и Брюсселя, до Праги и Мадрида увеличится в десятки раз», — заявил президент.

Кроме этого, по мнению Атамбаева, «Один пояс — один путь» можно объединить с президентским проектом «Таза коом», который сейчас нуждается в донорских вложениях.

«Таза коом» входит в стратегию развития Кыргызстана до 2040 года и должен улучшить работу госорганов и частного сектора. Проект инициировал сам президент.

Идея возрождения Великого шелкового пути, предложенная Китаем, предполагает, что маршрут торговли будет проходить через 65 стран и объединит три континента — Африку, Азию и Европу. Кыргызстан будет одной из стран-хабов на этом пути.

Россия и Беларусь уже поддержали этот проект, в который Китай намерен вложить как минимум 124 млрд долларов США. Деньги пойдут на создание наземной, воздушной и морской инфраструктуры.

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Фото: Официальный сайт президента Кыргызстана.