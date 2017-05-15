В индийском Нью-Дели завершился чемпионат Азии по борьбе. В соревнованиях мужчин кыргызстанцы завоевали три медали – одно серебро и две бронзы.

В соревнованиях по вольной борьбе весовой категории до 74 кг серебряную медаль турнира завоевал Муслим Евлаев. Стартовав с квалификационной стадии, кыргызстанец обошел иранского и корейского спортсменов.

В полуфинале Евлаев выиграл у японца Цубаса Асаи – 6:2. В решающей схватке за золото турнира кыргызстанцу противостоял Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Евлаев уступил сопернику 0:6 и получил лишь серебро.

В весовой категории до 97 кг, бронзовую медаль завоевал Магомед Мусаев. В квалификации кыргызстанец выиграл у тайского спортсмена Эккапона Жаннэ со счетом 10:0, а в четвертьфинале был сильнее казахстанца Ералы Абдрашева – 7:0.

Полуфинальную схватку Мусаев проиграл Магомеду Ибрагимову из Узбекистана – 1:3. В поединке за бронзу турнира кыргызстанец встретился с монголом Батсулом Улзисайханом и победил со счетом 7:2.

Еще одну бронзу в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 71 кг завоевал Нургазы Асангулов.

Стартовав со стадии четвертьфинала, Асангулов выиграл у представителя Китая Хуцзиня Чжана – 10:5. В схватке за выход в финал кыргызстанец проиграл иранцу Афшину Немат Байбангарду – 4:5.

За бронзовую медаль турнира Асангулов боролся с представителем страны-хозяйки чемпионата – Дипаком Дипаком из Индии. Кыргызстанец выиграл схватку 8:1 и стал бронзовым призером чемпионата Азии.

Шанс завоевать бронзу также был у вольника Улукбека Жолдошбекова. В решающей схватке кыргызстанец проиграл Нурисламу Санаеву из Казахстана. Схватку за бронзу в весовой категории до 61 кг также проиграл Алибек Осмонов.

Борец греко-римского стиля Калы Сулайманов в поединке за третье место турнира проиграл иранцу Саману Морад Абдували – 2:5.

В соревнованиях среди женщин, проиграв поединок за бронзу, пятое место в итоговом зачете заняла Саяна Баизова.

Лучший результат среди кыргызстанцев на азиатском первенстве показала Айсулуу Тыныбекова, завоевавшая золото весовой категории до 58 кг.

Чемпионат Азии по борьбе прошел с 10-го по 14 мая в Нью-Дели (Индия).

Фото: United World Wrestling

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