Депутат от СДПК Евгения Строкова представила на комитете по социальным вопросам законопроект по переходу школ на пятидневное обучение. По ее словам, у детей и учителей появится больше свободного времени, что будет способствовать укреплению института семьи.

Министр образования Гульмира Кудайбердиева заявила, что поддерживает эту инициативу.

По ее словам, при переходе на пятидневный режим обучения, нагрузка на учеников сокращаться не будет.

«Мы не собираемся сокращать нагрузку, надо убрать ненужные материалы. Мы поддерживаем концепцию проекта, но просим ввести его в действие с сентября 2018 года», — заявила Кудайбердиева.

Депутат Евгения Строкова, представившая проект закона, заявила, что благодаря переходу на пятидневный режим обучения, у детей и родителей появится больше свободного времени.

«Пятидневка даст возможность родителям и учителям уделять больше времени детям, что положительно скажется на укреплении семейного института. Это постепенно приведет к семейной традиции посещать кино, выставки, театры», — считает она.

По информации минобраза, сейчас 252 школы-лицеи и гимназии обучаются по шестидневной системе обучения.

Уже около 75% школ Кыргызстана после зимних каникул в этом году перешли на пятидневную систему обучения.

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