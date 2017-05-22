Второе золото за месяц принесла Кыргызстану Айсулуу Тыныбекова. Вслед за чемпионатом Азии по борьбе кыргызстанка стала триумфатором на Исламских играх солидарности.

На Исламиаде-2017, которая проходит в эти дни в Баку (Азербайджан), Тыныбекова выступила в весовой категории до 58 кг. Соперницами Тыныбековой в соревнованиях по вольной борьбе стали спортсменки из Турции и Азербайджана.

Поединки прошли по круговой сетке. В первой части соревнований Тыныбекова была сильнее турчанки Дарии Байхан — 10:0. В решающей схватке спортсменка из Кыргызстана встретилась с представительницей страны-хозяйки игр и бронзовым призером чемпионата Европы — Аленой Колесник — и вновь победила со счетом 5:2, завоевав золотую медаль игр.

Айсулуу Тыныбекова принесла в копилку Кыргызстана уже четвертое золото на играх. Награды высшей пробы также завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий и борцы Муслим Евлаев и Каныбек Жолчубеков.

В общем медальном зачете Кыргызстан входит в десятку лучших. В копилке национальной сборной по четыре золотых и серебряных наград и восемь бронзовых.

Игры исламской солидарности стартовали 12 мая и завершатся уже сегодня, 22-го. В соревнованиях приняли участие 54 государства-члена Организации исламского сотрудничества.

Чуть больше недели назад Тыныбекова завоевала золото чемпионата Азии по борьбе — второе в своей карьере. Без труда обойдя соперниц из Казахстана и Японии, в финале турнира она встретилась с представительницей Индии, которой не оставила шансов на победу — 6:0.

По теме:

Фото: Тыныбекова на Олимпиаде в Рио/Официальный сайт игр