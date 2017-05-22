За 6 лет в Кыргызстан привезли 63 ребенка, от которых отказались в России женщины-мигранты. Только восьмерых из них взяли под опеку родители их матерей, а остальные были определены в детский дом.

Оригинал материала опубликован на сайте «Радио Азаттык».

Жазгуль — одна из матерей, отказавшихся от своего ребенка и оставивших в роддоме. 20-летняя мать не хочет вспоминать события двухлетней давности. Она рассказывает, какие испытания подкинула ей судьба, когда она, еще выпускница школы, приехала в Москву на заработки:

— Мои родители не приняли бы ребенка, поэтому я оставила его в роддоме. Я не знаю, что дальше произошло с сыном. Я приехала в Москву, чтобы помогать родителям. Мать не работает. Заработка отца ни на что не хватает. Здесь я встретила одного парня, мы решили жить вместе. Мы не думали обзаводиться детьми. После родов он меня бросил, а я, боясь одна не поднять ребенка, отказалась от него.

С 2011 года Министерство социальной защиты привезло в Кыргызстан 63 ребенка, рожденных и оставленных гражданками нашей страны. Большинство из них были рождены вне брака и переданы Посольству Кыргызстана роддомами.

В 2016 году в КР привезли 18 младенцев, а за четыре месяца 2017 года — четыре. Большинство из них рождены в Москве, Красноярске и Новосибирске. В других популярных среди трудовых мигрантов российских городах тоже есть факты отказа от детей, но статистики по ним нет.

Специалисты отказ от детей матерями объясняют тяжелыми бытовыми обстоятельствами. Рассказывает акушер-гинеколог Гульмира Эралиева, работающая в медицинском центре «Ваш доктор» в Москве:

— Женщины приезжают на заработки, в основном одни. Мужей нет. Здесь они становятся жертвами обмана, вынуждены бросать детей. Ко мне обратилась одна мать, я посоветовала ей, чтобы она все рассказала своим родителями, и еле уговорила оставить ребенка. В полных семьях так не поступают.

Согласно постановлению правительства Кыргызстана от 2014 года, Минсоцразвития ежегодно выделяет по миллиону сомов на мероприятия по возврату на родину детей, от которых отказались мигранты. Эти средства также направляются на поиск родителей детей или семей, желающих их взять. За пять лет лишь 8 из 63 детей переданы в семьи родственников, 37 решением суда усыновлены другими гражданами, остальные воспитываются в детских домах. Среди них есть и дети с врожденными патологиями.

Назгуль Чолумова, ведущий специалист отдела по работе с семьями и детьми Минсоцразвития, отмечает, что главная цель — передача детей под опеку их родственников:

— На основании документов женщин, отказавшихся от малышей, мы ищем в Кыргызстане их родственников. Даже если не находятся матери, можно найти бабушек и дедушек. Все это делается скрытно, родственники детей не желают делать это достоянием общественности. Лишь некоторые родители берут под свою опеку детей, а остальные все отказываются. Они говорят, что если их дочь не может воспитать, то и они не смогут.

Чолумова отмечает, что девушек, решивших уехать в трудовую миграцию, перед отъездом надо информировать о семейных ценностях и ответственности матерей:

— Мигрантов, как правило, информируют о том, как найти работу, о трудовых договорах, о трудовом законодательстве. Я думаю, женщинам надо говорить о том, что бывают разные ситуации, и объяснять, что такое ответственность перед ребенком.

Комплексных мероприятий по снижению числа «отказников» среди мигрантов пока не проводилось.

В предыдущем созыве Жогорку Кенеша звучало предложение о разработке законопроекта, предусматривающего запрет на выезд из страны 22-летним девушкам. Но инициатива столкнулась с критикой со стороны общественности.