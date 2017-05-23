Кызыл-Кия: Питьевая вода стала коричневого цвета

В редакцию обратился житель города Кызыл-Кия Баткенской области с сообщением о том, что из кранов в жилых домах течет вода коричневого цвета.

Жахонгир — житель трехкомнатной квартиры в Кызыл-Кие. По его словам, жители муниципальных этажных домов вынуждены каждый день отстаивать воду в ведрах, потому что по трубам поступает вода коричневого цвета. Кроме того, вода доступна лишь в определенные часы.

«Мы уже привыкли, что воду нужно ждать по несколько часов и набирали ведрами. Но уже два месяца к нам поступает только красная вода», — жалуется Жахонгир.

В мэрии Кызыл-Кии сообщили, что причиной окраски питьевой воды в красно-коричневый цвет стали частые проливные дожди. По словам сотрудника пресс-службы ведомства, уже ведутся работы по восстановлению прогнивших фильтров на водозаборе, которые должны были прочищать воду.

«Мы уже начали исследовать воду из реки Исфайрам. Скоро сезон дождей заканчивается и вода снова станет чистой», — сообщили в пресс-службе.

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