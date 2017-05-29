Кыргызстанка не смогла пройти медицинское обследование в Казахстане из-за регистрации

На платформу обратилась женщина с сообщением о том, что за нахождение в Казахстане более пяти дней все еще требуют заполнять миграционные карты и проходить регистрацию.

Алтынкыз — гражданка Кыргызстана, поехала в Алматы, чтобы пройти с дочерью медицинское обследование. По словам женщины, в Алмате они уже бывали несколько раз и им приходилось заполнять миграционные карты.

«Мы привыкали, что мы заполняем эти бумаги. Бегали туда-сюда. Ну если так надо, то что поделать? Мы с дочерью специально за несколько дней приезжали, чтобы успеть пройти обследование, а то очередь большая. Если не успеваешь — только через несколько месяцев попадешь [на обследование]», — рассказала Алтынкыз.

По сообщению женщины, она несколько раз обращалась Государственную регистрационную службу после передачи на государственном телеканале о новом соглашении между Кыргызстаном и Казахстаном, в котором говорилось,что кыргызстанцы смогут находиться на территории Казахстана 30 дней без регистрации.

«Я звонила и узнавала. Там было написано, что это соглашение начало действовать 25 апреля. Мы поехали туда 29 апреля. Обследование первого мая по расписанию. Мы на него не успели. Бумаги заполняли, бегали», — пожаловалась женщина.

Главный специалист отдела разработки миграционной политики ГРС Улан Шамшиев объяснил, что соглашение вступит в силу, когда его одобрит вторая сторона — парламент и президент Казахстана.

«Мы ратифицировали соглашение. Наш президент его подписал. Казахстан еще не закончил часть своей процедуры, поэтому договор вступившим в силу не считается», — сказал он.

По прогнозам миграционной службы, приблизительные сроки вступления в силу новых правил — «как максимум, месяц».

«Сейчас соглашение находится на рассмотрении у парламента Казахстана. После оно будет направлено на подпись президенту Казахстана», — заключил Шамшиев.



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