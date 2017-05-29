Завершились сезоны в топовых европейских чемпионатах, значит, уже можно подводить итоги. Какие клубы стали чемпионами своих стран, какие клубы провалили сезон, какие футболисты проявили себя лучше других — читайте в нашем материале.



В топе собраны итоги по ведущим европейским чемпионатам: Испании, Англии, Германии, Италии, Франции, Португалии, России.

Английская Премьер-лига (Англия), чемпион — «Челси»

Этот сезон еще на старте обещал быть интересным, во многом из-за внушительного списка фамилий знаменитых тренеров.

Многие считали, что борьба за чемпионство развернется между Хосепом Гвардиолой («Манчестер Сити») и Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед»). Но уже к концу зимы все осознавали, что «Челси», у руля которого встал итальянский специалист Антонио Конте, станет чемпионом.

В итоге первая четверка выглядит следующим образом:

«Челси» «Тоттенхэм» «Манчестер Сити» «Ливерпуль»

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов мы увидим эти команды, а также победителя Лиги Европы — «Манчестер Юнайтед». Под руководством Жозе Моуриньо «красные дьяволы» финишировали на шестой строчке. Громкие трансферы Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна не помогли «манкунианцам» втиснуться в плотную борьбу за чемпионство.

Победитель Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпуль» вновь примет участие в главном европейском турнире. Борьбу за четвертую строчку «мерсисайдцы» вели вплоть до последнего тура.

Третье место у «Манчестер Сити», и оно вполне заслуженно. Да, у главного тренера «горожан» не все получалось в этом сезоне, но это лишь первый год испанского специалиста в самой сложной лиге.

Впервые за 21 год в зону Лиги чемпионов не попал «Арсенал». Много слов уже сказано по поводу необходимости смены тренера, продажи немотивированных игроков. Тем не менее, эти проблемы не помешали канонирам обыграть «Челси» в финале кубка Англии, став в рекордный, тринадцатый, раз обладателем кубка страны.

Лучшим бомбардиром АПЛ стал форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн с 28-ю голами в лиге. 23-летний футболист удостаивается такого звания второй сезон подряд.

Однако столь высокие голевые достижения не помогли Харри Кейну стать лучшим футболистом АПЛ по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии. Им стал полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.

Прошлогодний чемпион Англии «Лестер Сити» финишировал лишь на 12-й строчке турнирной таблицы.

Ла Лига (Испания), чемпион — «Реал Мадрид»

Впервые за пять лет чемпионат Испании выиграл мадридский «Реал». В последний раз «сливочные» покоряли Ла Лигу в 2012 году под руководством Жозе Моуриньо.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан проделал большую работу, выиграв в первом полноценном сезоне трофей Ла Лиги. Эффективная ротация, грамотное распределение сил и по-настоящему чемпионская игра позволили «сливочным» не только выиграть чемпионат, но и дойти до финала Лиги чемпионов.

Извечный соперник «Реала», каталонская «Барселона» финишировала второй. Неуместные поражения против «Депортиво» и «Малаги» помешали «сине-гранатовым» добиться успеха в лиге.

Однако «Барселона» выиграла кубок Испании, обыграв в финале «Алавес». А это значит, что в августе состоится два «Эль Класико», в которых решится судьба Суперкубка Испании.

На третьей строчке расположился клуб из Мадрида «Атлетико», который провел посредственный для себя сезон. Многочисленные слухи о переходе главной звезды клуба, Антуана Гризманна, не утихали последние месяцы. Однако сам француз все отрицает и остается верен «Атлетико».

«Севилья» под руководством Хорхе Сампаоли показала очень хороший старт сезона. «Андалусийцам» не хватило стабильности и характера во второй половине сезона, чему свидетельствует вылет из Лиги чемпионов от «Лестера».

Приз «Золотая бутса» был вручен форварду «Барселоны» Лионелю Месси. В его активе 38 голов в чемпионате Испании. Второй по количеству голов в Ла Лиге — партнер Месси по команде Луис Суарес, их у него 28.

Бундеслига (Германия), чемпион — «Бавария»

Немецкий чемпионат в этом сезоне оказался богатым на сенсации. Однако по традиции Бундеслигу выиграла «Бавария».

Извечный соперник мюнхенцев, дортмундская «Боруссия» выиграла кубок Германии, обыграв в финале «Айнтрахт». Однако в чемпионате «пчелы» расположились на третьем месте, пропустив вперед молодую и энергичную команду «РБ Лейпциг».

Команда под руководством Ральфа Хазенхюттля сыграла свой первый сезон в Бундеслиге, а уже умудрилась занять второе место в чемпионате. Большинство фамилий из состава «Лейпцига» не были на слуху до нынешнего сезона, но эти молодые футболисты доказали, что упорство и дисциплина в футболе приводят к колоссальным достижениям.

Еще одна сенсация Германии — «Хоффенхайм» — получила шанс проявить себя в главном европейском турнире старого света. Команда под руководством 29-летнего тренера Юлиана Нагельсмана показывает чудеса тактической грамотности.

Антисенсацией в этом сезоне Бундеслиги стал «Вольфсбург». Прошлогодний четвертьфиналист Лиги чемпионов едва не покинул немецкий чемпионат, закрепившись на 16-й позиции.

Бомбардирская гонка в Германии выдалась впечатляющей. С разницей в один гол форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обошел нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, у которого на счету 30 голов.

Серия А (Италия), чемпион — «Ювентус»

Туринский «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри стал чемпионом Серии А в 33-й раз в своей истории. Попутно «старая синьора» выиграла кубок Италии, обыграв в финале «Лацио».

Подписав в летнее трансферное окно Гонсало Игуаина и Дани Алвеса, «Ювентус» добился высоких достижений и в Лиге чемпионов. Стоит отметить великолепную игру легенды итальянского футбола, вратаря финалиста главного европейского турнира — Джанлуиджи Буффона.

На второй и третьей строчках чемпионата расположились «Рома» и «Наполи» соответственно, а это значит, что в следующем сезоне Лиги чемпионов Италию представят эти три клуба.

Великие в свое время клубы «Милан» и «Интер» финишировали лишь на шестой и седьмой строчках турнирной таблицы. Это дало им шанс проявить себя в Лиге Европы.

Возглавляют список лучших бомбардиров Серии А Дрис Мертенс из «Наполи» и Эдин Джеко из «Ромы». У обоих в активе по 29 голов.

Лига 1 (Франция), чемпион — «Монако»

Футбольный клуб из княжества Монако с одноименным названием прервал гегемонию «ПСЖ». «Монегаски» финишировали первыми, оторвавшись от преследователя на восемь очков.

Настоящим открытием сезона стал 18-летний нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. В чемпионате он забил 16 голов, шесть голов — в Лиге чемпионов. Ходят многочисленные слухи о переходе француза в гранды мирового футбола. Однако футболист остается верен своей команде и не комментирует возможную смену клубной прописки.

«Пари Сен-Жермен», провалившийся в Лиге чемпионов, не смог выиграть и национальный чемпионат. Однако ему покорился кубок Франции, в финале которого «ПСЖ» обыграл «Анже» с минимальным счетом.

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 34 голами. Чилиец обрел второе дыхание и стал забивать почти в каждом матче после ухода Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».

Лига Примейра (Португалия), чемпион — «Бенфика»

Лиссабонская «Бенфика» в четвертый раз подряд и 36-й раз в истории выиграла высший дивизион Португалии по футболу. В 33-м туре чемпионата «орлы» разгромили «Виторию» со счетом 5:0, тем самым гарантируя себе чемпионство.

Попутно оформив золотой дубль, «орлы» выиграли кубок Португалии. В финале они обыграли футбольный клуб «Гимарайнш».

На второй строчке расположился «Порту», а третьим стал лиссабонский «Спортинг».

Лучшим бомбардиром Примейры стал Бас Дост с 34-мя голами. Стоит также упомянуть вратаря «Порту» Икера Касильяса, который пропустил 16 мячей в 33 матчах чемпионата.

Российская футбольная премьер-лига (Россия), чемпион — «Спартак»

Московский «Спартак» спустя 16 лет ожидания стал чемпионом России по футболу. В турнирной таблице москвичи обошли «ЦСКА» и «Зенит».

Скромная команда из Ростова на Дону «Ростов» достойно представила Россию в еврокубках. В групповом этапе Лиги чемпионов она обыграла «Баварию», а в ⅛ финала Лиги Европы достойно сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед». Однако во внутреннем чемпионате команда стала лишь шестой.

Судьба кубка России решилась в матче между «Уралом» и «Локомотивом». Последний поднял трофей над головой, обыграв соперника со счетом 2:0.

Лучшим бомбардиром премьер-лиги признан нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов. В его активе 18 голов. У его ближайшего преследователя Артема Дзюбы — 13 голов.

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Фото: Getty