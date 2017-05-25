Минувшей ночью в столице Швеции Стокгольме прошел финал второго по значимости турнира в Европе. Английский «Манчестер Юнайтед» уверенно обыграл голландский «Аякс» и выиграл первый в своей истории трофей Лиги Европы.

Наряду с кубком, подопечные Жозе Моуриньо получили путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Только победа в финале Лиги Европы давала возможность «МЮ» попасть в главный европейский турнир, так как квалифицироваться через национальный чемпионат команда не сумела, заняв в итоговой таблице АПЛ 6-е место.

Весь сезон «Манчестер Юнайтед» считался одним из фаворитов турнира. Ни российский «Ростов», ни испанская «Сельта» не смогли остановить «манкунианцев».

В то же время, голландский «Аякс» поистине проделал большую работу в нынешнем сезоне. Команда, чей средний возраст составляет около 23-х лет, дошла до решающей стадии обыграв немецкий «Шальке» и французский «Лион».

«Аякс» 0 – 2 «Манчестер Юнайтед»

18’ Поль Погба

48’ Генрих Мхитарян

На первых минутах команды старались забить быстрый гол, но первая половина 45-минутки не запомнилась острыми моментами у ворот соперников.

Однако на 18-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба открыл счет дальним ударом из-за штрафной. Мяч рикошетом отскочил в противоположную сторону от вратаря – 1:0.

После забитого гола «красные дьяволы» плотно засели в оборону и действовали на контратаках. «МЮ» действовал грамотно с учетом скорости и упорства нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Аякс» очень старался сравнять счет до перерыва, но до действительно опасных моментов дело не дошло. Команда Моуринью уверенно оборонялась – как она не раз это делала на протяжении всего сезона.

Второй тайм начался очень удачно для «Манчестер Юнайтед». Уже на 3-й минуте второго тайма «манкунианцы» удвоили свое преимущество. Генрих Мхитарян очень технично в падении через себя отправил мяч в ворота соперника. Голкипер «Аякса» Андре Онана явно не ожидал таких действий в исполнении армянина – 2:0.

Второй гол сломил голландцев и «Аякс» выглядел немного потерянным: «Юнайтед» почти не составляло труда держать игру под своим контролем и в большинстве случаев останавливать соперников вдали от своих ворот.

«Аякс» был вынужден рисковать и раскрываться, что дало «МЮ» еще больше возможностей для контратак. Несколько из них были очень перспективными, но ударами не завершились.

Уверенные в победе «красные дьяволы» доигрывали матч. В концовке встречи на поле вышел Уэйн Руни и надел капитанскую повязку, чтобы поднять заветный кубок над головой.

В еврокубковом сезоне 2016/17 остался лишь один матч – финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Встреча пройдет 3-го июня в столице Уэльса Кардиффе.

Фото: UEFA



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