Верховный суд Испании подтвердил приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси, вынесенный в июле прошлого года из-за неуплаты налогов.

Суд приговорил футболиста к 21 месяцу тюрьмы и обязал его выплатить штраф в размере 2 млн евро. 15 месяцев также получил отец Месси.

Несмотря на то, что срок тюремный, Лионель и Хорхе Орасио Месси не будут отбывать наказание в колонии. В Испании в случае, если человек привлекается впервые и получает менее двух лет, его срок считается условным.

Летом прошлого года полиция Испании обвинила Лионеля Месси и его отца в трех случаях уклонения от уплаты налогов.

Как выяснилось в ходе следствия, по вине семьи Месси испанская казна недосчиталась суммы в 4,1 млн евро.

Аргентинский нападающий в суде свою вину отрицал, заявив, что не распоряжался своими доходами самостоятельно, будучи целиком сосредоточенным на футболе.

Окончательное решение по этому делу примет суд Барселоны.

Месси — не первый футболист, которого суд Испании обвинил в неуплате налогов. В разные годы за то же преступление привлекались к ответственности бразильские суперзвезды «Барселоны» и «Реала» — Рональдиньо и Роналдо, а также Хамес Родригес, бывший тренер королевского клуба Жозе Моуринью, и даже извечный соперник Месси — Криштиану Роналду.