Свердловский районный суд перенес рассмотрение дела экс-владельца газеты «Вечерний Бишкек» Александра Кима на пятое июня. Адвокаты сторон попросили отложить суд, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Свердловский районный суд удовлетворил просьбу адвокатов о переносе заседания.

По словам адвокатов, они недавно присоединились к этому делу и еще не успели ознакомиться с материалами уголовного дела.

Кима обвиняют в злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате вверенного имущества. По версии следствия, Ким получил дивиденды с «Вечернего Бишкека» в 2015 году, когда оно уже принадлежало другому владельцу.

«Этот судебный процесс политический. Никто не имеет права вмешиваться в процесс распределения дивидендов, а тут вмешивается государство, во всем своем полном объеме властных полномочий. Это смешно» – сказал Ким.

Ким считает, что уголовное дело против него не имеет оснований. По его словам, он имел право получать дивиденды с издания в 2015 году. Ким предоставил документы об этом следователям, однако, по его словам, они не стали принимать их во внимание.

Дело по «Вечернему Бишкеку»

Александр Ким был владельцем издания «Вечерний Бишкек» до первого сентября 2015 года. Судебные разбирательства начались еще осенью 2014 года, после заявления со-владельца газеты Александра Рябушкина.

Рябушкин хотел вернуть свою часть акций издания, которой лишился в 2000 году. Его долю акций выкупил зять экс-президента Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев.

По словам Рябушкина, сделка проходила под давлением, и он просил вернуть 50% положенных акций и 15 млн долларов компенсации за 15 лет работы издания.

По решению суда он получил акции, которые принадлежали Киму. В «Вечернем Бишкеке» после этого произошла смена состава директоров.

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Фото: «Вечерний Бишкек».