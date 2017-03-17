В дом бывшего владельца газеты «Вечерний Бишкек» Александра Кима прибыли сотрудники финполиции и пытались его арестовать. Его обвинили в незаконном получении дивидендов с издания. Семья Кима утверждает, что дивиденды были получены до того, как газета была передана в руки нового владельца Александра Рябушкина. Александр Ким обязался прийти на допрос в ГСБЭП 22 марта.

Обновлено в 22:00

Около 18:00 в дом Александра Кима приехали 10 сотрудников правоохранительных органов. Они заявили, что работают в Финансовой полиции и намерены арестовать Кима, потому что он нарушил подписку о невыезде и находится в розыске. При этом на сайте ведомства в розыске он не числился, а по словам его внучки Елены Ворониной, не подписывал никаких подписок.

«Это все ложь. Никакого уголовного дела нет и не было. Подписку о невыезде он никогда не подписывал. То, что его искали, тоже ложь. Ни в каком розыске он не числился», — сообщила Воронина.

Сотрудники отказались показать семье Кима свои документы и согласились дождаться приезда юристов бывшего владельца газеты «Вечерний Бишкек».

Узнав о том, что Александра Кима пытаются арестовать, в его дом прибыли юристы, журналисты, правозащитница Динара Ошурахунова, депутат «Ата Мекен» Наталья Никитенко и экс-депутат Асия Сасыкбаева.

После приезда юристов сотрудники финполиции объявили, что 6 марта на Александра Кима было заведено уголовное дело по факту превышения полномочий. Но Александр Ким является пенсионером и нигде не работает. Правоохранительные органы заявили, что если Ким не согласиться выехать с ними добровольно, они увезут его насильно.

Опасаясь за здоровье Александра Кима, правозащитники вызвали к его дому машину скорой помощи.

«Милицию и скорую помощь вызвали, потому что мы не уверены, что не будет нападения. Он пенсионер, у него слабое здоровье и проблемы с сердцем. Мы вызвали скорую помощь, чтобы если что-то случится, они могли сразу отреагировать», – сказала внучка Александра Кима.

Ближе к 22:00 в дом Александра Кима приехал следователь ГСБЭП Арзыбек Джакишев. Хозяин дома подписал обязательство, согласно которому придет в финполицию на допрос 22 марта.

Следователь сказал, что Ким обвинен в незаконном получении дивидендов с газеты «Вечерний Бишкек» за 2014 год. В то время Александр все еще был владельцем издания.

«Дивиденды были получены до того, как Рябушкин появился в Вечернем Бишкеке. Незаконными эти дивиденды быть не могут. Рекламная компания «Рубикон» должна Киму 91 миллион сомов. Пусть сначала отдадут», – сказала Kloop.kg внучка Александра Кима Елена Воронина.

Александр Ким был владельцем издания «Вечерний Бишкек» до 1 сентября 2015 года. Имущественный спор о «Вечерке» начался осенью 2014 года после заявления со-владельца издания Александра Рябушкина восстановить себя в правах акционера. Сейчас издание принадлежит Рябушкину.

Рябушкин лишился половины акций в компании «Рубикон», которая владела «Вечерним Бишкеком», после того как долю компании в 2000 году выкупил Адиль Тойгонбаев, зять экс-президента Акаева.

Он заявил, что сделка проходила под давлением, и попросил ее аннулировать. Он попросил вернуть 50% акций «Рубикона» и 15 млн долларов компенсации за 15 лет, начиная с 2000 года. Другие 50% акций принадлежали Александру Киму.

Прежнее руководство издания видело за Рябушкиным махинации соратников президента Алмазбека Атамбаева — по мнению холдинга, властям было бы выгодно завладеть самой тиражируемой газетой Бишкека прямо перед парламентскими выборами.

Передачу издания Рябушкину называли рейдерским захватом. Эти обвинения привели к отставке замглавы аппарата президента Икрамжана Илмиянова.

Часть редакции «Вечернего Бишкека», недовольная сменой руководства, ушла и создала собственное издание «Заноза», главным редактором которого стала Дина Маслова.

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