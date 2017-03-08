Оппозиционный журналист Дайырбек Орунбеков сообщил о том, что прокуратура собирается обжаловать решение суда о досрочном прекращении уголовного дела в его отношении. Орунбекова признали виновным по делу об оскорблении чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

По словам Орунбекова, после того как в Октябрьском районном суде из-за амнистии прекратили дело в его отношении, прокуратура продолжает обжаловать решение суда.

«Я считаю это перебором, власть незаконно превышает свои полномочия. Может быть, сам президент заинтересован в том, чтобы меня наказали несправедливо?! Дело в отношении меня было прекращено на законных основаниях, точнее дело возбудили три года назад изначально несправедливо. […] Считаю это действие нежеланием признавать мою свободу слова», — сказал он Kloop.kg.

Орунбеков сказал, что несмотря на амнистию, мера пресечения в отношении него сохранилась. Он также остается под подпиской о невыезде и должен выплатить компенсацию президенту в виде двух миллионов сомов.

«Дело по этой статье заводят, если гражданин официально отказывается исполнять решение суда. Я не отказывался и выплачиваю эти два миллиона сомов в зависимости от своих возможностей», — сказал он.

Орунбекова обязали выплатить компенсацию президенту в два млн сомов и принести ему публичные извинения. На журналиста подали в суд, когда он опубликовал статью, критикующую президента.

В июле 2016 года Аламединский районный суд наложил арест на оппозиционный сайт maalymat.kg, который принадлежал Орунбекову. Судья аргументировал это тем, что журналист не выплатил компенсацию президенту, а из-за отсутствия у него движимого или недвижимого имущества, государство изъяло у него сайт.

В 2015 году сам Орунбеков подавал в суд на Атамбаева, который на одной из пресс-конференций обвинил журналиста в «отрабатывании чьих-то денег». Сумма возмещения морального ущерба была тогда символической — всего 1 сом.

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