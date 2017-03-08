У действующих и бывших сотрудников Госкомитета нацбезопасности изъяли 7,5 килограмм героина. Их задержали и водворили в изолятор временного содержания.

Службы собственной безопасности ГКНБ и МВД задержали действующих и бывших сотрудников спецслужб 7 марта. Сколько человек задержано, не сообщается.

У них было найдено 7,5 килограммов героина. Имена задержанных не разглашаются.

Для того, чтобы расследование дела проходило «объективно», им займется главное следственное управление МВД.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУВД.

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