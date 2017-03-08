Стали известны первые четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В следующий этап главного европейского турнира вышла мюнхенская «Бавария», которая в двух встречах забила в ворота «Арсенала» 10 голов. И мадридский «Реал», который в обоих матчах против «Наполи» выиграл с одинаковым счетом – 3:1.

«Наполи» 1 – 3 «Реал Мадрид»

24’ Дрис Мертенс

52’ Серхио Рамос

57’ Серхио Рамос

91’ Альваро Мората

Разница в два гола сподвигла «Наполи» броситься в атаку с первых минут. Хозяева активно прессинговали, но к двадцатой минуте встречи неаполитанцы нанесли лишь несколько ударов по воротам «сливочных».

«Реал», в свою очередь, довольствовался лишь быстрыми контратаками. Пара опасных моментов у ворот «Наполи» были у нападающего мадридского клуба – Гарета Бэйла.

На 24-й минуте матча, нападающий «Наполи» Дрис Мертенс открыл счет после тонкого паса от Марека Гамшика – 1:0. Этот мяч уже пятый для Мертенса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Через несколько минут Криштиану Роналду вышел один на один с вратарем, обыграл его, но не смог забить – мяч попал в каркас ворот.

На 37-й минуте вновь сыграла магия штанги, но на этот раз в пользу мадридского клуба. Дрис Мертенс попал в штангу, после хорошо совершенной атаки.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сравнял счет в матче. Тони Кроос подал с углового, где четвертый номер Мадрида замкнул передачу – 1:1.

Буквально через пять минут, на 57-й минуте, Серхио Рамос вновь отправил мяч в сетку ворот Пепе Рейны. Третий угловой мадридцев, и два из них результативные – 1:2.

После двух болезненных голов от Мадрида, стадион затих на несколько минут, но болельщики продолжили поддерживать свою команду.

Жирную точку в ⅛ финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» поставил форвард «сливочных» Альваро Мората. В компенсированное время Роналду пробил по воротам и попал в голкипера Пепе Рейна, тот выбил мяч перед собой, а подоспевшему к воротам соперника Морате оставалось лишь послать мяч в пустые ворота.

Итоговый счет встречи 3:1 в пользу «Реала». По сумме двух матчей со счетом 6:2 в ¼ финала Лиги чемпионов выходит мадридский клуб.

В предыдущем матче в Мадриде, исход матча был аналогичен. «Наполи» открыл счет когда Лоренцо Инсинье забил дальним ударом. Затем свои моменты реализовали игроки «Реала» – Карим Бензема, Тони Кроос и Каземиро.

«Арсенал» 1 – 5 «Бавария»

20’ Тео Уолкотт

55’ Роберт Левандовски (пенальти)

68’ Арьен Роббен

78’ Дуглас Коста

80’, 85’ Артуро Видаль

Первая двадцатиминутка ответного матча «Арсенала» и «Баварии» прошла довольно скучно. Хозяева и гости обменялись лишь несколькими опасными, но не результативными моментами.

Однако во второй половине первого тайма, команды уже разыгрались. «Арсенал», которому, в принципе, нечего было терять, бросил все свои силы на создание голевых моментов. И после нескольких неудачных попыток забить, на 21-й минуте лондонский клуб все же сумел открыть счет в матче.

Тео Уолкотт на всех скоростях влетел в штрафную «Баварии» и пробил в нижний угол ворот Мануэля Нойера. Вратарь сборной Германии ничем не смог помочь своему клубу – 1:0.

Но долго праздновать «Бавария» лондонцам не дала, заставив «Арсенал» вернуться в собственную штрафную площадь и всем составом отбивать атаки немцев, которые посыпались на ворота Давида Оспины одна за другой.

«Арсеналу» удавалось отбиваться, а ближе к концу матча и плотно засесть в штрафной соперника. Шанс со штрафного забить был у Алексиса Санчеса, но Нойер был начеку. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В начале первого тайма мюнхенцы пытались сравнять счет. Хаби Алонсо даже забил гол. Но судья зафиксировал офсайд при взятии ворот и гол не был засчитан.

«Баварию» это не остановило, команда расположилась на половине поля соперника и неустанно посягала на ворота Оспины. И до поры до времени, у «Арсенала» успешно получалось отбиваться.

Однако без грязной игры со стороны футболистов лондонского клуба не обошлось. На 55-й минуте Косьелни толкнул в спину Роберта Левандовски прямо в собственной штрафной. Судья удалил француза и назначил пенальти в ворота Оспины.

Левандовски решил пробить самостоятельно и был точен – 1:1. «Бавария» сравняла счет, а «Арсенал» остался в меньшинстве.

Вдесятером команде Венгера отбивать атаки мюнхенского клуба стало куда сложнее. И на 68-й минуте, после нескольких неудачных попыток, второй гол за «Баварию» удалось забить Арьену Роббену – 1:2.

Решив не останавливаться на достигнутом, футболисты «Баварии» плотно засели в штрафной хозяев поля. И за две минуты забили в ворота Оспины еще два гола.

На 78-й минуте отличился Дуглас Коста, а на 80-й минуте Артуро Видаль. «Бавария» громит «Арсенал» и в ответном матче ⅛ финала – 4:1.

Морально уничтоженный «Арсенал», к концу матча просто не мог обороняться и пропустил пятый гол. Артуро Видаль с передачи Дугласа Косты оформил дубль – 5:1 в пользу «Баварии».

«Арсенал» не может пройти дальше ⅛ с 2010-го года. Мюнхенская «Бавария» выигрывает по сумме двух матчей 10:2 и выходит в ¼ финала Лиги чемпионов сезона 2016/17.

Соавтор: Айдар Айбеков

Фото: UEFA

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