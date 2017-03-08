На капитальный ремонт дорог Каракола выделят 62 млн сомов из республиканского бюджета. Вопрос реконструкции дорог Каракола подняли местные активисты, которые хотели выйти на акции протеста.

Министр финансов Адылбек Касымалиев пообещал выделить 62 миллиона сомов на капитальный ремонт дорог Каракола. Решение было принято на встрече депутатов городского кенеша Каракола с депутатами Жогорку Кенеша, министрами финансов и транспорта.

Средства будут выделены из республиканского бюджета. Парламентарии сказали, что ремонт главных улиц города начнется с июня 2017 года.

«После 20 марта совместно с премьер-министром планируем поездку в областной центр Иссык-Куля, где он сам ознакомится с ситуацией», — сказал депутат парламента Дамирбек Асылбек уулу.

По словам министра финансов, пока неизвестно сколько денег может быть выделено из местного бюджета.

«Если найдут 20 миллионов, то в общем бюджет на реконструкцию дорог составит 82 миллиона», — сказал министр.

Ранее, мэр Каракола пообещал выделить на ремонт дорог 32 миллиона сомов из местного бюджета. Это случилось после того, как местные активисты хотели провести акции протеста с требованием починить дороги.

Каракольские дороги стали активно обсуждаться в социальных сетях после того, как житель Каракола Фархад Расулов 8 февраля опубликовал видео, где видно как работники муниципальных служб заделывают ямы на дорогах старым асфальтом.

Тогда мэр города попросил помощи у правительства и сказал, что благодаря старому асфальту засыпанные ямы прослужат горожанам «хотя бы 15 дней».

Город Каракол — туристический центр Иссык-Кульской области. Туристы посещают город и летом из-за озера Иссык-Куль, и зимой из-за горнолыжных баз.

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