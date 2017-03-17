В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон определились пары участников ¼ финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В четвертьфинале пары Лиги чемпионов и Лиги Европы определяются слепым жребием без предварительного посева. Поэтому, в отличие от первого раунда плей-офф, в ¼ финала, друг с другом могли встретиться клубы из одной страны.

Итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов:

«Атлетико» (Испания) — «Лестер Сити» (Англия)

«Боруссия» Д (Германия) — «Монако» (Франция)

«Бавария» (Германия) — «Реал» (Испания)

«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания)

«Бавария» и «Реал Мадрид» встретятся в еврокубках уже в рекордный 22-й раз, 10 из этих матчей команды сыграли в стадии плей-офф. Пять раз дальше проходил мадридский клуб и столько же раз в следующую стадию путевку получала мюнхенская «Бавария».

Четвертьфинал между этими клубами также примечателен тем, что нынешний тренер «Баварии» Карло Анчелотти впервые встретится со своей бывшей командой в еврокубках. В 2014-м году итальянский специалист привел «Реал» к юбилейному десятому кубку Лиги чемпионов, который клуб ждал 12 лет.

Также в плей-офф уже встречались «Ювентус» и «Барселона». В финале Лиги чемпионов сезона 2014/15 каталонский клуб выиграл у «старой синьоры» со счетом 3:1 и завоевал главный европейский кубок в пятый раз в истории.

В ¼ со своей бывшей командой также встретится защитник «Ювентуса» Дани Алвес, который восемь лет защищал цвета «Барселоны» – с 2008 по 2016 год. В одном из интервью он сказал, что самым нежеланным соперником для «Ювентуса» в четвертьфинале является именно каталонский клуб.

«Лестер» также встречался с «Атлетико Мадрид», но не в рамках Лиги чемпионов, а в Кубке УЕФА сезона 1997/98. Тогда испанцы выиграли у «лис» по сумме двух матчей со счетом 4:1.

А вот дортмундская «Боруссия» и «Монако» встретятся друг с другом впервые.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 11 и 12 апреля, а ответные 18 – 19 апреля.

Сегодня также состоялась ¼ финала второго по силе европейского клубного турнира – Лиги Европы.

Четвертьфинальные пары Лиги Европы:

«Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)

«Аякс» (Голландия) – «Шальке» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

«Манчестер Юнайтед» и «Андерлехт» встречались друг с другом уже шесть раз. У каждой команды по три победы в этих матчах. Однако «Манчестер Юнайтед» забил в ворота бельгийского клуба 22 мяча, а «Андерлехт» сумел забить англичанам всего шесть.

Впервые за три года кубок Лиги Европы выиграет не «Севилья». Испанцам принадлежит рекорд турнира. Клуб из Севильи выигрывал второй по значимости турнир Европы пять раз, три из этих пяти кубков «Севилья» завоевала в трех предыдущих сезонах.

В этом году команда сумела пробиться в ⅛ финала Лиги чемпионов, где встретилась с чемпионом Англии – «Лестером», однако по сумме двух матчей проиграла «лисам» и не прошла в четвертьфинал.

В четвертьфинале встретятся «Аякс» и «Шальке 04», которые также уже выигрывали Кубок УЕФА. «Шальке 04» праздновал победу в 1997-м году, а «Аякс» в 1992-м.

Пара «Лион» – «Бешикташ» играла между собой лишь два раза. Один раз победу одержал турецкий коллектив и один раз команды сыграли вничью.

А вот «Сельта» и «Генк» друг с другом никогда не встречались.

Первые матчи ¼ финала Лиги Европы состоятся 13-го апреля, а ответные – 20-го.

Финал Лиги чемпионов состоится в Кардиффе 3-го июня, а решающий матч Лиги Европы примет Стокгольм 24-го мая.

Соавтор: Каминат Имирханова

Фото: UEFA, Getty



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