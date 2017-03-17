В селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области прошел митинг сторонников Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, арестованных на два месяца. Митингующие требуют освободить политиков.

Алмамбет Шыкмаматов

Депутат от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов сообщил изданию «Азаттык», что на митинге присутствовало около 1000 человек.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эрнис Осмонбаев сказал Kloop.kg, что на митинг вышло не более 300 человек.

Основные требования митингующих остались прежними — освобождение Текебаева и Чотонова, которые находятся в следственном изоляторе ГКНБ.

«Митингующие собирались перекрыть дорогу [Бишкек-Ош], но сотрудники милиции им не позволили», — сказал Осмонбаев.

Аким Базар-Коргонского района рассказал, что за порядком на акции протеста следило около 100 милиционеров.

Митинги в поддержку политиков начались из-за задержания политика. Акции протеста проходили в двух селах — Акман в Джалал-Абаской области, где родился Текебаев и Алайкуу в Ошской области, в котором родился Чотонов.

Оппозиционера и лидера партии «Ата Мекен» Текебаева задержали в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. За день до этого на него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция», из-за заявлений российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский утверждает, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».

По версии следствия, Чотонов был посредником в этой сделке, его задержали утром 26 февраля.

После задержания Текебаева и Чотонова доставили в здание Госкомитета нацбезопасности.

Сторонники политиков вышли на акцию протеста к зданию ГКНБ в Бишкеке. Несмотря на протесты оппозиции, Первомайский районный суд вынес решение об аресте Текебаева и Чотонова на два месяца. Сейчас оппозиционер находится в следственном изоляторе ГКНБ.

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