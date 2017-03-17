В селе Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области прошел митинг сторонников Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова, арестованных на два месяца. Митингующие требуют освободить политиков.

Депутат от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов сообщил изданию «Азаттык», что на митинге присутствовало около 1000 человек.

Сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Эрнис Осмонбаев сказал Kloop.kg, что на митинг вышло не более 300 человек.

Основные требования митингующих остались прежними — освобождение Текебаева и Чотонова, которые находятся в следственном изоляторе ГКНБ.

«Митингующие собирались перекрыть дорогу [Бишкек-Ош], но сотрудники милиции им не позволили», — сказал Осмонбаев.

Аким Базар-Коргонского района рассказал, что за порядком на акции протеста следило около 100 милиционеров.

Митинги в поддержку политиков начались из-за задержания политика. Акции протеста проходили в двух селах — Акман в Джалал-Абаской области, где родился Текебаев и Алайкуу в Ошской области, в котором родился Чотонов.

Оппозиционера и лидера партии «Ата Мекен» Текебаева задержали в аэропорту «Манас» в ночь на 26 февраля. За день до этого на него возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция», из-за заявлений российского бизнесмена Леонида Маевского.

Маевский утверждает, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов за содействие в доступе к управлению компанией «Мегаком».

По версии следствия, Чотонов был посредником в этой сделке, его задержали утром 26 февраля.

После задержания Текебаева и Чотонова доставили в здание Госкомитета нацбезопасности.

Сторонники политиков вышли на акцию протеста к зданию ГКНБ в Бишкеке. Несмотря на протесты оппозиции, Первомайский районный суд вынес решение об аресте Текебаева и Чотонова на два месяца. Сейчас оппозиционер находится в следственном изоляторе ГКНБ.



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