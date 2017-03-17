В Бишкеке 18 марта пройдет марш за свободу слова. Участники акции пройдут пешком от «Парка Победы» на Южных воротах до памятника Уркуе Салиевой.

Лозунг марша — «За свободу слова и политические права». Марш начнется в 10 часов утра в «Парке Победы» на Южных воротах. Участники пройдут от парка по улице Абдырахманова (бывшая Советская), до памятника Уркуе Салиевой на площади Борцам революции.

Организаторы заранее, 10 марта, предупредили мэрию об этой акции. Маршрут марша утвердила милиция Бишкека.

Цель акции — выразить солидарность с журналистами изданий «Азаттык», «Заноза» и 24.kg, с которыми начал судиться президент Алмазбек Атамбаев.

Общественный деятель Эдиль Байсалов написал в «Фэйсбуке», что участники акции не хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы не выступаем под лозунгами “кетсин”. Мы должны поменять власть только через проведение свободных выборов президента в ноябре этого года. Но если мы не выйдем на марш 18 марта и не продемонстрируем Атамбаеву свою гражданскую волю, нет никакой гарантии, что у нас будут эти выборы», — написал он.

С начала марта на три СМИ Кыргызстана — «Азаттык», «Занозу» и 24.kg — подали в суд из-за публикации материалов, в которых упоминался президент. Генпрокуратура подала иски на СМИ, чтобы защитить честь и достоинство Атамбаева.

Общая сумма компенсации за моральный ущерб президенту составляет 33 млн сомов. Также президент неоднократно в своих выступлениях критиковал эти СМИ.

Сами издания считают иски необоснованными, потому что они дословно цитировали свои источники.

По теме: