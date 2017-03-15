Рассмотрение иска Генпрокуратуры к изданиям «Заноза» и «Азаттык» о защите чести и достоинства президента не состоялось. Дело передали на рассмотрение в Бишкекский городской суд.

Медиа-представитель издания «Азаттык» Акмат Алагушев сказал, что сегодня суд не состоялся, потому что дело отправили на рассмотрение в Бишкекский городской суд. Дата нового слушания пока неизвестна.

Алагушев считает, что деньги, которые президент потребовал в качестве компенсации морального ущерба у двух изданий — «неподъемные суммы».

«Если суды будут удовлетворять такие дела, а истец является президентом, то заведомо можно уже предвидеть определенные решения», – сказал Kloop.kg Алагушев.

Медиа-представители попытались обжаловать блокировку материалов, которую одобрил ранее Ленинский районный суд. Но их прошение также отправили в Бишкекский городской суд.

В начале марта 2017 года Генеральная прокуратура подала иск против «Азаттыка» и «Занозы». Их обвинили в распространении «ложной» информации и оскорблении чести и достоинства президента.

Причиной иска стали стала публикация перевода статьи турецкого издания Haberler о якобы встрече Омурбека Текебаева и экс-президента Курманбека Бакиева на Кипре.

Издания также взяли комментарий у Текебаева, который опроверг информацию, что встречался с Бакиевым.

После подачи иска, Генпрокуратура потребовала заблокировать эти материалы и суд удовлетворил это прошение.

Генпрокуратура требует взыскать с издания «Азаттык» 10 млн сомов, а с «Занозы» 3 млн сомов в качестве морального ущерба.

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