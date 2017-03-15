На встрече с дипломатами 15 марта президент Алмазбек Атамбаев заявил, что в некоторых кыргызских СМИ публикуется «клевета». Ссылаясь на исламского пророка Мухаммеда, президент сравнил «клеветников» с «каннибалами, которые поедают своих родных. Религиоведы рассказали Kloop.kg, что говорится о «клевете» в Коране.

На церемонии вручения верительных грамот дипломатами 15 марта Атамбаев заявил, что в последнее время в соцсетях и СМИ «целенаправленно распространяется лживая информация и откровенная клевета».

«Клеветники — это моральные уроды, наш пророк Мухаммед сравнивал их с каннибалами, поедающими трупы родных», — сказал президент.

Редакция Kloop.kg опросила представителя духовенства, исламского теолога и религиоведов, чтобы узнать, что говорится в Коране о клевете.

По словам заместителя муфтия Акимжана ажы Эргешова, говорить об отдельных высказываниях пророка сложно из-за множества толкований аятов и хадисов (стихи Корана и для суннитов это рассказы о деяниях Мухаммеда — прим. ред.)

Эргешов сказал, что в Судный день «клеветники» будут воскрешаться с двумя лицами, и можно будет увидеть, кто и как согрешил.

«То есть, после воскрешения, у клеветника будет два лица в Судный день. И по этим двум лицам люди будут понимать, что перед ними двуличный человек», — пояснил он.

По словам исламского теолога Кадыра Маликова, пророк Мухаммед говорил, что важно научиться различать сплетни от клеветы. Сплетни — это правдивые слова, сказанные за спиной человека, а клевета — это ложь.

Маликов подтвердил, что использованная в речи президента фраза о клеветниках близка к толкованиям Корана.

«Бог говорит, что того, кто о своем брате или близком распространяет клевету, можно сравнить с поеданием умершего брата своего», — сказал он.

По его словам, в хадисах и аятах Корана довольно много говорится о клеветниках, а клевета считается страшнейшим грехом.

Религиовед, кандидат философских наук из Кыргызско-Российского Славянского университета Денис Брусиловский говоря о клеветниках, выделяет 104-ю суру в Коране. По его словам, она предостерегает от злословия за спиной другого и предупреждает, что за это человек может быть проклят.

«О клеветниках он [пророк Мухаммед] дает такой контекст — будь проклят клеветник и тот, кто за спиной злословит. […] А алчность тесно связана с клеветой, и люди считаются счастливыми только когда освобождены от нее», — сказал он.

Брусиловский не встречал сравнения клеветников с каннибалами в Коране, но он не исключает, что об этом могло говориться в хадисах, потому что они написаны многими авторами, а толкования слов пророка Мухаммеда могут разниться.

Религиовед Галина Колодзинская поясняет, что в исламе клевета осуждается в отношении всех — мужчин, женщин, детей и стариков.

По ее словам, в сурах о клевете говорится об этике мусульман, которой они должны следовать при общении друг с другом.

«Есть в Коране сура, в которой клевета на своих ближних расценивается богом с точки зрения исламской мифологии, как некое отвратительное деяние, которое по своей сути похоже на поедание тела этого человека. В ней говорится, что их поступок отвратителен для Аллаха, как и поедание человеческого мяса», — сказала она.

Критика президента в адрес СМИ

В течение своего президентского срока Атамбаев неоднократно критиковал журналистов. В 2014 году он заявил, что СМИ «виноваты в [непривлекательном] имидже Кыргызстана». В 2015 году президент начал судиться с журналистом Дайырбеком Орунбековым из-за материала, в котором журналист возложил на Атамбаева и других политиков ответственность за межэтнический конфликт в Оше в 2010 году.

Недовольство президента журналистами усилилось после того как, власти предложили противоречивые поправки в Конституцию летом 2016 года. Тогда же начались разногласия между Атамбаевым и его бывшими соратниками по Временному правительству — лидером партии «Ата Мекен» Омурбеком Текебаевым, президентом переходного периода Розой Отунбаевой и другими.

В конце февраля Текебаев был задержан и арестован по обвинению в коррупции и мошенничестве. Это случилось после того как российский бизнесмен Леонид Маевский заявил, что в бытность Текебаева членом Временного правительства, он передал политику один миллион долларов в обмен на то, что тот поможет компании Маевского войти в управление сотовым оператором «Мегаком». Сотовая компания подлежала национализации после смены власти.

В марте 2017 года генпрокуратура подала в суд два иска о защите чести и достоинства Атамбаева на издания «Азаттык» и «Заноза» и потребовала с изданий суммарно 26 млн сомов. Накануне Атамбаев раскритиковал «Азаттык» на награждении работников культуры, заявив, что издание «отрабатывает американские гранты».

В первом иске генпрокуратура обвинила издания в том, что они осветили пресс-конференцию адвокатов партии «Ата Мекен» 1 марта. Тогда юристы заявили, что оппозиционер Текебаев был арестован из-за расследования о владельцах груза турецкого «Боинга», который разбился около аэропорта «Манас» 16 января 2017 года.

После пресс-конференции Госкомитет нацбезопасности назвал обвинения юристов «абсурдом», а посол Турции на встрече с министром иностранных дел назвал документ, предоставленный юристами «Ата Мекена» «подделкой».

Во втором иске генпрокуратура обвинила издания в том, что они опубликовали недостоверные материалы, основанные на заявлениях Текебаева о том, что Атамбаев якобы имеет имущество в офшорах Кипра.

Вице-президент и главный редактор «Радио Свобода» Ненад Пейдж заявил, что все публикации о президенте на сайте их отделения в Кыргызстане — «Азаттыке» — были дословной передачей публичных выступлений.

«В каждом случае мы сообщали об обвинениях, сделанных на публичных форумах. Наши журналисты сразу обращались в аппарат президента по поводу этих заявлений и, получив комментарий, немедленно публиковали их. Мы никого не обвиняли от своего имени», — сказал он.

Главный редактор «Занозы» Дина Маслова сказала, что кто-то из окружения президента, советуя ему подавать иски на интернет-издания, его серьезно подставляет.

«Репутации от этой информационно-административной войны у президента не прибавится, а вот рейтинги медиа-ресурсов всегда в таких случаях взлетают», — сказала она.

Пропрезидентская партия СДПК также подала иски на информагентство 24.kg и правозащитницу Риту Карасартову следом за исками в защиту Атамбаева. Издание опубликовало материал, где Карасартова выступала в качестве респондента и заявила, что СДПК «заигрались в политику, продают должности направо и налево». Партия оценила ущерб своей репутации в два миллиона сомов.

Партия оценила ущерб своей репутации в два миллиона сомов и потребовала по миллиону от правозащитницы и редакции.

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Соавтор: Анна Лелик.