В иске по делу об оскорблении чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева четыре ответчика. Двух юристов «Ата Мекена» и интернет издания «Заноза» и «Азаттык» обвиняют в распространении «ложной» информации.

По словам главного редактора издания «Заноза» Дины Масловой, они узнали об иске после того, как к ним позвонили из суда.

Маслова сказала, что в суд на издание подали после публикации информации с пресс-конференции юристов оппозиционной партии «Ата Мекен».

«Нас не было на пресс-конференции. Удивительно, что из всех присутствующих СМИ главные виновные всего два сайта», — сказала она.

Маслова сказала, что главное требование Генпрокуратуры к СМИ — блокировка статей о документах, предоставленных юристами «Ата Мекена».

Кроме того, исковая сторона потребовала выплатить Атамбаеву материальный ущерб.

Юристов оппозиционной партии требуют выплатить 10 млн сомов, такую же сумму должно выплатить радио «Азаттык». У «Занозы» потребовали три млн сомов.

Издание «Азаттык» пока не может прокомментировать эту ситуацию.

Других СМИ среди ответчиков нет. Издание «АКИpress», где проводилась пресс-конференция, проходит по делу в качестве свидетеля.

Судебное заседание будет проходить в Октябрьском районном суде 16 марта. В суде медиакомпанию «Заноза» будет представлять общественный фонд «Институт Медиа Полиси».

Юристы «Ата Мекена» распространили на пресс-конференции 1 марта письмо от якобы спецслужб Турции.

Они утверждали, что оно доказывает наличие на борту разбившегося самолета груза, принадлежащего президенту Алмазбеку Атамбаеву и его жене.

Однако посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч назвал документы «подделкой» и сказал, что их спецслужбы так не работают.

В ГКНБ эти документы назвали «абсурдом», а в аппарате президента заявили, что подобными ложными заявлениями юристы пытаются «оказать давление на следствие», которое проводится по делу лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева.

При крушении грузового «Боинга-747» на поселок Дачи-СУ возле аэропорта «Манас» 16 января погибли 39 человек.

Часть груза в рухнувшем самолете действительно предназначалась для Кыргызстана, но, по информации Госкомитета нацбезопасности, в день крушения «Боинг-747» не должен был разгружаться в аэропорту «Манас».

Груз, состоящий из «USB-зажигалок», должен был прибыть в страну из аэропорта в Стамбуле.

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