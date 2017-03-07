Надзорный орган подал иск против юристов партии «Ата Мекен» из-за распространенной ими информации о том, что Атамбаев причастен к грузу в разбившемся «Боинге-747» возле поселка Дачи-СУ. Генпрокуратура будет защищать честь и достоинство президента.

Иск направлен в Октябрьский районный суд Бишкека, а первое заседание назначено на 16 марта.

«Нам позвонили и сказали, что Генеральная прокуратура подала иск в интересах президента по статье о защите чести, достоинства и деловой репутации», — сказала Kloop.kg представитель «Ата Мекена» Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, юристов партии пока не ознакомили с содержанием искового заявления. Но они предполагают, что иск связан с документами, которые юристы распространили в качестве доказательства расследования лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева о рухнувшем «Боинге-747».

Юристы распространили на пресс-конференции 1 марта письмо от якобы спецслужб Турции. Они утверждали, что оно доказывает наличие на борту разбившегося самолета груза, принадлежавшего президенту Алмазбеку Атамбаеву и его жене.

Однако посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч назвал документы «подделкой» и сказал, что их спецслужбы так не работают. В ГКНБ эти документы назвали «абсурдом», а в аппарате президента заявили, что подобными ложными заявлениями юристы пытаются «оказать давление на следствие», которое проводится по делу Текебаева.

При крушении грузового «Боинга-747» на поселок Дачи-СУ возле аэропорта «Манас» 16 января погибли 39 человек.

Часть груза в рухнувшем самолете действительно предназначалась для Кыргызстана, но, Госкомитет нацбезопасности заявлял, что в день крушения «Боинг-747» не должен был разгружаться в аэропорту «Манас». Груз, состоящий из «USB-зажигалок» должен был прибыть в страну из аэропорта в Стамбуле.

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