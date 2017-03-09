

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) подала в суд на правозащитницу Риту Карасартову и инфомационное агентство 24.kg по статье о защите чести и достоинства.

Причиной иска стал комментарий правозащитницы, опубликованный в статье 24.kg «Регионы показали зубы партии власти». Юрист партии отказался озвучивать сумму, в которую партия оценила материальный ущерб.

Ранее Карасартова сказала Kloop.kg, что ей неизвестна точная причина иска. Она посчитала, что основанием для иска могло стать одно из ее интервью, в котором она говорила, что выборы мэров проваливаются из-за коррумпированности пропрезидентской партии.

«Во многих городах выборы мэра не состоялись. Я говорила в интервью, что СДПК проталкивают своих кандидатов. Если бы СДПК предлагали бы не коррумпированных депутатов, их бы поддержали. […] По крайней мере, каких-либо других обвинений в адрес СДПК я не делала. Может что-то сгоряча сказала», — сказала она.

Карасартова добавила, что первое заседание суда должно было пройти 10 марта, но из-за того, что она не сможет его посетить, рассмотрение перенесли.

В секретариате СДПК пока не прокомментировали эту ситуацию.

Правозащитница Рита Карасартова – одна из видных критиков действующей власти.

Она выступала с критикой Конституционной реформы, предложенной президентом Алмазбеком Атамбаевым, подавала в суд на парламент из-за поправок в Конституцию.

Перед референдумом Карасартова возглавляла группу агитации против поправок. Она также требовала от Центризбиркома аннулировать результаты проведенного референдума.

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