Лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что президент Алмазбек Атамбаев может «узурпировать» власть после роспуска парламента. Он обратился к спикеру и депутатам, и призвал не допустить роспуск Жогорку Кенеша и проведения досрочных выборов.

В своем обращении оппозиционер, находящийся в СИЗО ГКНБ, прокомментировал заявление президента Алмазбека Атамбаева о роспуске парламента.

«Мне совершенно понятны мотивы и замысел Атамбаева по роспуску парламента. […] Атамбаев чувствует резкую потерю своего лобби в парламенте на принятие важнейших решений», — написал Текебаев

По мнению Текебаева, глава государства хочет остаться у власти после окончания президентского срока.

«Второй мотив, сподвигнувший Атамбаева к давлению на Жогорку Кенеш по роспуску парламента, объясняется его решением остаться в политике, заявленным им на пресс-конференции 4 марта. Решение остаться в политике обнаруживает истинный замысел конституционной реформы в пользу узурпации власти», — написал он.

Текебаев считает, что роспуск Жогорку Кенеша поможет президенту досрочно сложить с себя полномочия и пойти на парламентские выборы в качестве лидера СДПК, чтобы получить должность премьер-министра. Конституционная реформа существенно расширила полномочия главы кабинета министров.

По мнению Текебаева, в случае роспуска парламента и досрочной отставки президента, полномочия по управлению страной перейдут к действующему «карманному» премьер-министру.

«Досрочная отставка президента, в свою очередь, обеспечит огромное преимущество преемнику и украдет время и потенциал у всех остальных кандидатов на подготовку к выборам», — считает Текебаев.

Политик считает, что роспуск парламента усилит административный ресурс Атамбаева.

Депутаты парламента отказались заслушивать обращение Текебаева. Аппарат президента никак не прокомментировал заявление оппозиционера.

Атамбаев заявил в своей речи 6 марта, что поддерживает предложение лидера фракции «Онугуу — Прогресс» Бакыта Торобаева по роспуску парламента. Торобаев призывал депутатов решить вопрос об аресте Текебаева или распуститься.

Президент заявил на пресс-конференции 4 марта, что планирует остаться у власти.

Противостояние Атамбаева и Текебаева

Конфронтация между Атамбаевым и Текебаевым началась после того, как вся парламентская фракция «Ата Мекен» выступила против поправок в Конституцию, предложенных президентом и его аппаратом. Атамбаев, в свою очередь, раскритиковал противников реформы.

Конфликт усилился после того, как Текебаев начал обнародовать информацию об имуществе президента.

В частности, он рассказал о доме, который строит Атамбаев в селе Кой-Таш. По его словам, нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов через жену передал в дар Атамбаеву 2,7 гектара земли, чтобы получить пост.

Генпрокуратура проверяла слова Текебаева и заключила, что сделка была законной.

Позже Текебаев заявил, что нашел сведения о скрытом имуществе Атамбаева и бизнес-интересы президента на Кипре, но обнародовать эту информацию ему пока не удалось.

Также Текебаев планировал в марте начать процедуру импичмента президента.

После этого Генпрокуратура возбудила уголовные дела на соратников Текебаева — Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова.

Затем уголовное дело завели на самого Текебаева по статьям «Коррупция» и «Мошенничество».

По этому делу его арестовали в ночь на 26 февраля в аэропорту «Манас», когда он возвращался из командировки. Его сразу же отвезли в Госкомитет нацбезопасности.

Сторонники политика вышли на акцию протеста с требованием освобождения Текебаева. Но несмотря на митинг оппозиции, суд вынес решение об аресте политика на два месяца.

Сам Текебаев отрицает все обвинения в свой адрес и называет свое задержание «политическим преследованием» оппозиции действующей властью.

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