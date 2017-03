«Викиликс» опубликовал документы о том, что ЦРУ следит за пользователями через смарт-устройства. Для этого разведка США использовала различные программы и 24 ранее неизвестных уязвимости в устройствах.

Программы, разработанные спецслужбами США, могли взламывать Windows, Android, iOS, OSX и Linux, используя уязвимости (баги) в этих операционных системах.

Под хакерские атаки ЦРУ попали такие компании как Apple, Samsung, Microsoft, HTC и Sony. Программное обеспечение разрабатывалось спецслужбами США и британской разведкой МИ-5.

ЦРУ использовал вирусы для проникновения в смартфоны и компьютеры через баги системы. У спецслужб был доступ к данным геолокации, аудио и сообщениям пользователя.

В обнародованных документах также сообщается, что разведка могла перехватывать информацию с мессенджеров до их шифрования.

Сегодня многие мессенджеры, такие как Telegram, Whatsapp, Signal гарантируют приватность пользователям благодаря «сквозному шифрованию».

ЦРУ также создало программы для атаки «умных» часов и телевизоров компании Samsung.

Специальный вирус, которым были заражены телевизоры, мог вводить в заблуждение пользователей, заставляя их верить, что телевизор выключен.

В это время устройство тайно записывало звуки в комнате, а после включения телевизора и повторного подключения к Wi-Fi-связи, данные отправлялись на серверы ЦРУ.

Само ЦРУ пока не подтверждает и не опровергает обвинения. Федеральное бюро расследований США заявило, что начнет масштабный поиск источника утечки информации.

Компании-производители устройств пообещали устранить обнаруженные баги.

Бывший программист Агентства национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ США Эдвард Сноуден считает, что ЦРУ знало об уязвимостях операционных систем, но не сообщило об этом. По его словам, опасность в том, что любой хакер может обнаружить и воспользоваться этими багами.

«Представьте мир, где реальное ЦРУ тратит время на то, чтобы узнать как шпионить за вами через телевизор. Это сегодня», — написал он в своем Твиттере.

Imagine a world where the actual CIA spends its time figuring out how to spy on you through your TV. That's today. https://t.co/dQHBrsyIoI

— Edward Snowden (@Snowden) March 7, 2017