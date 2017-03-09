Боевики террористической группировки «Исламское государство» атаковали крупнейший военный госпиталь в городе Кабул. Более 30 человек погибли, около 50 ранены. По словам местных СМИ, после семичасовой перестрелки спецслужбы убили четырех террористов.

Группа вооруженных людей, одетых в форму врачей, 8 мартаатаковала больницу, которая расположена в дипломатическом квартале рядом с американским посольством.

По информации министерства обороны Афганистана, один из боевиков подорвал себя у въезда в больницу, после этого трое террористов открыли огонь по пациентам и сотрудникам больницы.

Спецслужбы Афганистана сообщают, что ситуация взята под контроль. Все четыре боевика, напавшие на госпиталь, были убиты с течение семичасовой спецоперации правоохранительных органов Афганистана.

«Основная часть погибших и пострадавших – пациенты госпиталя и медики», – заявил пресс-секретарь министерства обороны.

Ответственность за нападение на больницу в Кабуле взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал это нападение «попранием всех человеческих ценностей».

«Во всех религиях больницы считаются неприкосновенными, и нападение на больницу – это атака на весь Афганистан», – сказал президент.

В этом районе города расположены посольства ряда стран, включая американское и немецкое, а также офисы международных организаций.

Ранее 7 февраля в этом же районе произошел взрыв у здания Верховного суда, в результате погибли 21 человек.

По теме: