Юристы компании «Прецедент» проанализировали иск Генеральной прокуратуры к адвокатам партии «Ата Мекен» и двум кыргызским СМИ. Мы публикуем их правовой комментарий без изменений.

Алмазбек Атамбаев, занимая высшую политическую должность в стране, бесспорно, является публичной фигурой.

Дела о рассмотрении судом споров по защите чести, достоинства или деловой репутации публичных фигур имеют свои особенности.

В соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой 12 февраля 2004 года на 872-м заседании Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в СМИ.

Постановление Пленума Верховного суда от 13 февраля 2015 года, устанавливает следующее: «Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. Публичные лица открыты для освещения их слов и поступков».

Стоит отметить, что информационные агентства «Заноза» и «Азаттык» в своих материалах, использовали обобщающий заголовок на основе дословного цитирования выступлений адвокатов Омурбека Текебаева — Таалайкуль Токтакуновой и Азиза Канатбека.

Издания не позволяли себе необоснованную критику, «шельмование» или «очернение», они дословно воспроизводили выступления адвокатов, преследуя цель информирования зрителей.

В исковых требованиях Генеральной прокуратуры к ответчикам, в качестве компенсации морального вреда, причиненного президенту Кыргызстана, указывается сумма 23 миллиона сомов:

— С Таалайкуль Токтакуновой и Азиза Канатбека солидарно — 10 000 000 сомов;

— С учреждения «Азаттык медиа» — 10 000 000 сомов;

— С Общественного фонда «ПроМедиа» — 3 000 000 сомов.

Рассмотрение судом требования о компенсации морального вреда должно соответствовать статьям 14, 16, 18, 1027, 1028 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики.

При определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать характер и содержание публикации, степень распространения недостоверных сведений и другие заслуживающие внимания обстоятельства. При этом должны учитываться требования разумности и справедливости. В частности, судам необходимо принимать во внимание, что иск подан в защиту публичной фигуры.

Как видно из искового заявления, Генеральная прокуратура не указывает на причиненные физические и/или нравственные страдания президенту из-за публикации на сайтах «Занозы» и «Азаттыка» и не приводит аргументы в пользу соразмерности требуемой в судебном порядке компенсации.

Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав не должна быть способом обогащения стороны, в пользу которой подан иск.

Генпрокуратура подала в суд на юристов оппозиционной партии «Ата Мекен» и новостные издания «Заноза» и «Азаттык», чтобы защитить честь и достоинство президента Алмазбека Атамбаева.

В исковом заявлении указывается, что юристы «Ата Мекена» и онлайн-издания распространили «ложную» информацию о президенте. Юристы партии заявили, что якобы получили от спецслужб Турции «документы» о том, что груз в разбившемся под Бишкеком «Боинге-747» — компьютеры, сотовые телефоны, драгоценные металлы и камни — принадлежал Атамбаеву и его жене.

