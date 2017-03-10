Руководитель аппарата Жогорку Кенеша Абдыманап Кутушев уволился по собственному желанию. До увольнения его критиковали депутаты за частые командировки.

В пресс-службе парламента сообщили, что его заявление об увольнении подписал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Комитет парламента по международным делам призвал спикера снять Кутушева с должности 7 марта. Депутаты критиковали Кутушева за частые заграничные командировки. Они заявили, что глава аппарата ездил за границу восемь раз в течение года.

«Кутушев сказал, что он ездил за рубеж для улучшения работы парламента, но депутатов его аргументы не удовлетворили», — сказал тогда депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Акылбек Жамангулов.

Кроме этого, комитет поручил Гепрокуратуре изучить финансово-хозяйственную деятельность аппарата парламента и провести проверку на наличие нарушений в деятельности Кутушева.

Абдыманап Кутушев стал главой аппарата парламента в мае 2016 года. До этого он был депутатом парламента V созыва от пропрезидентской СДПК.

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Фото: Knews