Около 200 человек вышли на мирный митинг в Нарыне. Дальнобойщики потребовали, чтобы власти решили вопрос с запретом Китая на въезд тентованных грузовиков из Кыргызстана.

Митингующие потребовали, чтобы правительство создало комиссию, которая решит вопрос с запретом въезда тентованных грузовиков в Китай.

Представитель профсоюза водителей-дальнобойщиков Максатбек Дуйшекеев сказал Kloop.kg, что Китай нарушил международное соглашение по грузоперевозкам и не предупредил кыргызскую сторону о запрете.

Митингующие потребовали, чтобы правительство решило этот вопрос до 15 марта.

«Если вопрос не будет решен в указанный срок, то мы продолжим проводить мирные акции», — сказал Дуйшекеев.

Водитель Оморбек Кулунчаков рассказал, что выполнить условие китайской стороны сложно — чтобы установить контейнеры вместо тента нужно заново регистрироваться, менять госномер и получать новый техпаспорт. По его словам, это стоит дорого.

С митингующими встретился полномочный представитель правительства и сказал, что доложил о проблеме премьер-министру. По его словам, этим вопросом занимается министерство транспорта и министерство иностранных дел.

Из-за запрета на въезд тентованных грузовиков на пропускном пункте Иркештам кыргызско-китайской границы 27 февраля 2017 года образовалась пробка из грузовых машин.

Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (СУАР) требуют, чтобы на грузовиках был установлен контейнер. Из-за этого кыргызстанские грузоперевозчики не могут въехать на территорию Китая.

Большая часть кыргызстанских большегрузов, регулярно совершавших маршруты из Кыргызстана в Китай и обратно, это автомобили, покрытые тентом.

Однако грузовик с контейнером будет весить намного больше, поэтому у водителей могут возникнуть проблемы на кыргызской границе из-за ограничений по весу.

По соглашению Китая с Кыргызстаном, таких запретов не должно быть. Министерство иностранных дел Кыргызстана направило письмо в СУАР с требованием разъяснить, почему был принят запрет на въезд грузовиков, покрытых тентом.



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