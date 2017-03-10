Шеф-редактор издания «Регнум» Григорий Михайлов сообщил, что сотрудники Десятого главного управления МВД Кыргызстана вывезли его в Казахстан. Вернуться в Кыргызстан он не смог, потому что его имя оказалось в списке лиц, которым запрещен въезд в страну.

Журналист рассказал, что милиционер в чине полковника и два человека в штатском задержали его на улице, чтобы проверить документы. Михайлов — гражданин России и у него была просрочена регистрация.

«Меня посадили в джип и вывезли на кыргызско-казахскую границу, на КПП “Ак-Жол”, заявив, что у меня просрочена регистрация. Странно то, каким образом меня решили вывезти из страны», — сказал он.

За это нарушение законодательством предусмотрен штраф в 10 тысяч сомов. Но по словам Михайлова, ему объяснили, что милиция должна сопровождать иностранных граждан до пограничного пункта. Иностранный гражданин должен пересечь границу, а затем вернуться в страну, чтобы регистрация обновилась.

Милиционеры, по словам журналиста, предложили заехать к нему домой и попытались попасть в квартиру.

Они задавали вопросы о составе редакции, методах работы издания и спрашивали его мнение по политической ситуации в стране.

Михайлова на служебном автомобиле «Лексус» довезли до границы и высадили на территории Казахстана.

Журналист попытался вернуться в Кыргызстан, но при пересечении границы выяснилось, что его имя входит в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

При этом Михайлову не предъявили никаких документов, также ему не сообщили, какое ведомство включило его в этот список. Журналисту посоветовали обратиться в Министерство иностранных дел. Сейчас журналист находится в Алматы.

В милиции пока не прокомментировали эту ситуацию.

Десятое главное управление МВД специализируется на борьбе с терроризмом, экстремизмом.

Григорий Михайлов более 10 лет освещает события в Кыргызстане для российских изданий. Журналист написал 9 марта статью о том, что оппозиция требует провести психиатрическую экспертизу Атамбаева. В статье описывается противостояние президента и оппозиционной партии «Ата Мекен».

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