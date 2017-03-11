Белорусский портал TUT.BY опубликовал статью о якобы недавно построенном доме свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева в Минске. Ранее в своем интервью радио «Свобода» Бакиев упоминал, что планирует переехать в новый дом.

В своем интервью белорусскому отделению радио «Свобода» экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев сказал, что весной собирается переехать в дом, который строил в Минске пять лет.

Информация о строящемся доме экс-президента Кыргызстана появилась в белорусских СМИ еще в 2013 году. Журналисты сообщали, что постройка расположена в элитном микрорайоне Лебяжий на улице Мястровской.

Улица Мястровская известна также, как «улица банкиров». На ней расположены дома белорусских бизнесменов, чиновников и спортсменов. Местные жители рассказывали, что не раз видели кыргызского политика там.

В 2015 году особняк был уже построен, внутри шли отделочные работы. Сейчас дом огорожен забором.

Kloop.kg связался с белорусским изданием TUT.BY. Белорусские журналисты сказали, что у них есть косвенные доказательства того, что дом в микрорайоне Лебяжий принадлежит кыргызскому экс-президенту.

Например, принадлежность к Бакиеву выдает и картина, изображенная на стене дома за высоким забором. Это та же картина, что украшает обложку книги Бакиева «Боль, любовь, надежда: мой Кыргызстан».

Строители не дают комментариев прессе — им это запрещено. А хозяина особняка между собой называют «папой».

Информация о новом доме кыргызского экс-президента — не первый материал белорусского издания TUT.BY о Курманбеке Бакиеве.

В ноябре 2016 года СМИ сообщало о том, что Курманбек Бакиев и его сыновья вложились в акции биотехнологической корпорации с миллиардным объемом инвестиций. В своем интервью радио «Свобода» в марте 2017 Бакиев опроверг эту информацию, но сказал, что «слухи не просто так».

После революции 2010 года экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев сбежал в Беларусь. Некоторое время он жил в президентской резиденции «Плавно», а затем переехал в элитный район Минска «Дрозды».

Его старший сын Марат проживает в Республике Беларусь в элитной деревне Раубичи, Максим предпочитает жить в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.

Некоторое время в Минске прожила и официальная супруга Курманбека Бакиева Татьяна, но уехала из страны. Ее местонахождение неизвестно.

Новый дом Бакиев построил для своей «молодой» семьи — гражданской супруги Назгуль Толомушевой и двоих детей-школьников.

По официальным данным, именно Назгуль — кормилец семьи. Она работает директором гостиницы «Минск», которая принадлежит управделами белорусского президента.

В течение всего пребывания в Беларуси Бакиев числился безработным, хотя в интервью радио «Свобода» он обмолвился, что работает консультантом.

В Кыргызстане Верховным судом Бакиев был приговорен к пожизненному заключению за превышение должностных полномочий и расстрел демонстрантов во время революции 7 апреля 2010 года. Приговор был изменен на 30 лет заключения 29 июля 2016 года.

Младший сын экс-президента Максим Бакиев также заочно приговорен к 30 годам заключения, его старший брат Марат – к 22 годам.

Фото: TUT.BY

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