Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в конституцию». Поправки, вошедшие в закон, повысят полномочия парламента.

Пресс-служба президента Назарбаева в своем Twitter аккаунте сообщила, что президент подписал закон о поправках в конституцию страны.

Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» — Пресс-служба Акорды (@AkordaPress) March 10, 2017

В середине декабря 2016 года, Нурсултан Назарбаев поднял вопрос о перераспределении полномочий между ветвями власти. Он поручил разработать и внести изменения в конституцию страны.

В своем обращении народу, 25 января, президент объявил о необходимости внесения поправок в Конституцию. По его словам, в новой редакции Конституции полномочия президента будут сокращены в пользу парламента и правительства.

«Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству», – заявил тогда Назарбаев.

В этом же обращении к нации, президент объявляет о начале «всенародного обсуждения», итоги которого подвели 1 марта.

Спустя два дня, 3 марта, на специально собранном заседании двух палат парламента, законопроект приняли в первом чтении. Позже, 6 марта, его приняли в окончательном втором чтении.

Конституционный совет Казахстана, 9 марта, признал законопроект соответствующим конституционным ценностям.

После этого, закон отправили на подпись к президенту.

Новая редакция закона предусматривает 26 поправок в 19 статей.

Новые поправки повышают роль парламента. Теперь парламент обладает более широкими контрольными полномочиями.

Например, согласно обновленной статье №44, Мажилис назначает, согласовывает и освобождает от должности премьер-министра.

Палата парламента также определяет структуру правительства, назначает и освобождает от должности членов правительства.

Единственным исключением являются министры иностранных дел и обороны. Они назначаются непосредственно президентом.

Согласно новой редакции, полномочия передаются не только парламенту, но и от президента к правительству. Об этом сказано, в новой редакции статьи 66.

Системы финансирования, оплаты труда бюджетников, государственные программы отныне утверждаются правительством. Тем не менее, все документы согласовываются с президентом.

Теперь правительство сложит свои полномочия только перед новоизбранным парламентом (Статья 70). Ранее парламент должен был сложить полномочия и перед новоизбранным президентом Казахстана.

«Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства. Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным Мажилисом, а не президентом, как это было раньше», — говорил Назарбаев.

Правок коснулись и статьи о деятельности прокуратуры и Верховного суда.

Теперь Верховный суд не осуществляет надзор за местными и другими судами. (статья 81). Прокуратура же теперь не ответственна за надзор оперативно-розыскной деятельности, административного и исполнительного производства и прочее. (статья 83).

Реформы, по словам Нурсултана Назарбаева, необходимы из-за «сложности общественных процессов», нарастающих в Казахстане. Кроме того, он считает, что это повысит ответственность государственных органов.

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