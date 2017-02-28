Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева номинировали на Нобелевскую премию мира «за усилия в отмене ядерного оружия». Также за призыв отказаться от ядерного оружия на премию выдвинут казахский художник Карипбек Куюков.
Назарбаев был выдвинут главой научно-исследовательского института Швейцарии Алином Варе, его поддержал шотландский политик Билл Кидд.
«За усилия в отмене ядерного оружия» Алин Варе выдвинул на Нобелевскую премию мира двух человек – президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и казахского художника Карипбека Куюкова. Также на премию выдвинута организация Global Zero «за невероятные усилия по уничтожению ядерного оружия».
Авторы заявки считают, что Нобелевская премия мира поддержит антиядерное движение в глобальном масштабе.
Во время СССР на территории Казахстана испытывали ядерное оружие. В 1991 году Нурсултан Назарбаев закрыл Семипалатинский атомный полигон.
В 1992 году президент Казахстана подписал Лиссабонский договор – отказался от ядерных боеголовок, унаследованных Казахстаном от Советского Союза.
В течение последующих десятилетия в Казахстане уничтожали ядерное оружие или вывозили его в другие страны. В 2008 году Назарбаева за борьбу с ядерным оружием выдвинули на Нобелевскую премию мира.
«Я считаю, что Казахстан, который закрыл полигон, отказался от ядерного оружия, он помог всему человечеству вздохнуть с облегчением. Представляете – столько оружия в таком государстве? Это могло попасть в руки любого человека. Сегодня я президент, может быть другой президент. С каким настроением кто придет и что будет с моей страной?», – сказал Назарбаев в 2016 году о закрытии ядерных полигонов.
Нурсултан Назарбаев выдвигается на Нобелевскую премию уже седьмой раз. Пока ни одна из Нобелевских премий не была присуждена президенту Казахстана. Ранее Назарбаева номинировали за:
Карипбек Куюков – почетный посол проекта «АТОМ», международной кампании, которая борется за мир без ядерного оружия. Художник выступает на мероприятиях ООН по всему миру и призывает отказаться от ядерного оружия.
Из-за воздействия радиации на организм матери во время беременности, Куюков родился без рук. Свои картины художник рисует ногами и губами.
В 2016 году Нурсултан Назарбаев во время Саммита по ядерной безопасности подарил американскому президенту Бараку Обаме картину Куюкова «Взрыв».
Художник родился в городе Егиндыбулак Семипалатинской области Казахстана в 1968 году – спустя 15 лет после первого испытания ядерного оружия в казахских степях. С 1949 по 1989 годы на ядерном полигоне в Семипалатинской области было проведено не менее 468 испытаний.
Жители городов и сел вокруг Семипалатинска не знали об опасности ядерного оружия. В течение многих десятилетий после испытаний, в Казахстане рождались дети, на развитие которых повлияла радиация.
«Я рос с такими же ребятами, как и я. Мы все были на равных. Это потом, когда мы уже стали выходить из стен интерната, нам пришлось на себе ощутить, что мы не такие, как все», – рассказывает о своем детстве художник.
Творчество и общественная деятельность Карипбека Куюкова посвящены борьбе с ядерным оружием.
Организация Global zero, так же номинированная на Нобелевскую премию, — это международное антиядерное движение, цель которого — уничтожение всех существующих ядерных арсеналов к 2030 году. Движение поддерживают более 200 политических деятелей.
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