Три года назад Вера Тристан начала пользоваться интернетом. Он вдохновил ее на творчество — теперь она создает разные поделки — вяжет картины, шьет кукол, занимается рукоделием. В свои 92 года она почти не видит, но продолжает вязать и рисовать.

«Все это мне дочь по компьютеру показала. Все рисунки, все работы — все я беру с компьютера», — говорит Вера.

Она регулярно смотрит новые видео, объясняющие, как создать тот или иной предмет, а иногда просто вдохновляется красивыми картинками. Рукодельница говорит, что может создать все, что увидит в интернете.

Вера Тристан уверяет, что старость для нее — не в тягость, она знает, как использовать появившееся свободное время. В силу своего возраста она не может самостоятельно готовить или убираться. Поэтому хозяйством занимается ее дочь, а Вера просто старается заниматься чем-то полезным.

Вера любит вышивать горы Кыргызстана — считает их эталоном красоты.

Родилась она на Урале. Однажды кто-то написал донос на ее родителей – их назвали зажиточными крестьянами. Вся семья попала под массовые репрессии в 1932 году. Вера Тристан говорит, что тогда пострадало все село. «Кулаков» переселяли с места на место.

Вере, как «дочери раскулаченных», было сложно найти работу в центральных городах России. В 1947 году она вместе с родителями переехала в Кыргызстан, где жил ее брат. Тогда-то она и увидела горы впервые.

«Сюда мы приехали в 1947 году. С того самого года я живу в Кыргызстане. У меня трое детей. Все были рождены в Кыргызстане. Все — кыргызы», — улыбаясь, рассказывает Вера Тристан.

За спиной пожилой рукодельницы небольшая картина. На ней изображен деревянный, уютный домик, из трубы которого идет дымок.

Вокруг домика лес и сугробы. Это тот самый дом, в котором вместе с родителями в детстве жила Вера Тристан.

Свое свободное время Вера посвящает картинам и рукоделию. У нее была огромная коллекция поделок, но большую часть своих творений она раздала.

«Я нарисовала три полотна роз. Я отправляю их внучкам. Живут они у меня в России. Многое раздала своим знакомым. Теперь мои работы есть даже в Германии и Америке», — говорит она.

Когда смотришь на ее работы, создается ощущение, что их делает маленькая девочка, которая еще никогда не сталкивалась со злом. Вера Михайловна видит мир жизнерадостным, добрым и красивым.

«У нее все яркое и живое», — говорит ее дочь Татьяна.

Творчество 92-летней художнице дается нелегко, ведь вяжет она вслепую.

«Я вяжу вслепую. Я вяжу и считаю. Когда я вяжу и считаю, я не разговариваю. Мне так хорошо. Никто мне не мешает. Если мне помешали, я говорю: “Запомни эту цифру”. Я уже могу ее забыть. В голове у меня мало, что держится. А руками мне хочется что-нибудь делать», — говорит Вера.

Плохое зрение не стало препятствием ее увлечениям. Она все также создает поделки и читает — причем читает электронные книги.

«Моя внучка подарила мне электронную книжку. Они мне закачают [книги] и я вечерами ее читаю», — говорит Вера.

Сосредоточиться на искусстве Вере удалось лишь в пожилом возрасте. Всю жизнь она много работала, и ее профессии не были связаны с творчеством.

В послевоенное время она была бухгалтером, а во время войны, еще в Перми, делала все возможное для фронта — рубила дрова, заботилась о раненых и даже собирала по селам гусиный жир для обмороженных солдат. (Жиром натирали обмороженные места. Прим. ред.)

«Госпиталь был в школе. В 1943 году туда поступало очень много обмороженных и раненых солдат из-под Сталинграда. Наш врач собрал нашу команду и сказал: “Нам нужен гусиный жир. Срочно!” И мы собирали гусиный жир для солдат по селам», — вспоминает Вера Великую отечественную войну.

Хрупким девочкам из комсомольского отряда крестьяне давали не только жир, но и самого гуся, кур, а заодно варежки, валенки и носки.

Принеся жир в госпиталь, Вера вместе с другими девушками отправлялась разгружать военное оборудование.

«Нас отправляли разгружать легкие грузы. Мы, как комсомольцы, ехали ночь, полночи, три часа, и все разгружали», — рассказывает она.

Вера Михайловна довольна жизнью. Она говорит, что добилась всего, чего хотела.

«Мои дети получили образование. Это было моей целью. Я сама старалась получить его, но не смогла из-за военного времени. Я горжусь тем, что мои дети получили образование, а с ними и я подняла свой уровень жизни», — говорит она.

Вера считает, что главное в жизни — иметь много друзей и радоваться. В этом ее секрет долголетия.

«Я очень скучаю по своей Перми, по юности, по тем годам. Мои друзья уже все ушли на тот свет. Никого нет. Но у меня есть дети, внуки и правнуки, и я им радуюсь. Я очень рада тому, что к моим дочерям приходят их подружки. Мы посидим, чай попьем, поговорим, вспомним. Мы очень часто собираемся. Я люблю, когда мы встречаемся. Благодаря им я не старею», — говорит она.

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