Без тепла, но с Любовью. Как пенсионерка четвертый год живет без центрального отопления

Жилмассив «Красный строитель» находится на самой окраине Бишкека — в 40 минутах езды от центра. Когда-то здесь кипела жизнь, работал кирпичный завод, но после развала Советского Союза его закрыли. Часть домов здесь подключена к центральному отоплению, но еще в 2014 году два квартирных дома городские власти отрезали от отопительной системы и поставили их жильцам печки — чтобы те самостоятельно отапливались углем.

Марие Щуцкой — одной из жительниц отрезанных от тепла домов — 85 лет. Вместе со своей младшей сестрой Любовью она полжизни проработала на кирпичном заводе и даже стала ветераном труда. Сейчас запущенную квартиру сложно назвать пригодной для жизни: потолок протекает, а стены чернеют от сырости. Но уезжать из нее бабушка не хочет — говорит, что это ее дом, который ей дали за многие годы работы на заводе. Уже больше трех лет она переживает здесь холодные зимы и надеется, что тепло в ее квартиру когда-нибудь вернется.

Любовь и Мария

Большими невесомыми хлопьями снег ложится на дорогу, по которой идет Любовь Иванова. Снег вместе с промерзшей землей хрустит под ее ногами — она несет бидончик супа и тяжелую сумку с продуктами для своей сестры. У перекрестка Любовь поскальзывается и падает — от удара пластиковая заколка у нее в волосах раскалывается. Она молча поднимается и отряхивает снег с одежды. У нее нет времени ворчать и жаловаться.

В свои 77 лет Любовь заботится о старшей сестре Марии — единственной ее родственнице, оставшейся в живых из некогда большой семьи.

Дом, к которому она подходит, полностью завален снегом. Через маленькую калитку видно: он большой и как будто заброшенный. Но в одной из квартир живет Мария. На зиму ее закрывают, чтобы она не выходила на улицу — там она может упасть на льду или заблудиться.

Каждый день Любовь Ивановна на маршрутке добирается сюда с другого конца жилмассива, чтобы покормить свою сестру и растопить ей печь.