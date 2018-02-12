Текебаев сожалеет, что дал Атамбаеву стать президентом

В интервью агентству 24.kg осужденный политик и лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев заявил, что своей «самой большой политической ошибкой» считает отказ от мандата на формирование парламентской коалиции после выборов в Жогорку Кенеш 2010 года.

По его словам, ему и его партии «Ата мекен» предлагали сформировать коалицию, но он отказался и дал это право партии «Республика» Омурбека Бабанова.

Бабанов сформировал коалицию из трех парламентских партий: «Республика», «Ата Журт» и СДПК, и этот парламентский альянс в итоге назначил на пост главы правительства Алмазбека Атамбаева, который затем стал президентом.

«Если бы я не отказался от мандата на формирование правительства, Алмазбек Атамбаев не стал бы президентом Кыргызстана», — считает Текебаев.

Арестованного сотрудника парламента водворили в СИЗО на два месяца

Первомайский районный суд Бишкека водворил завотдела комитета парламента по международным делам и обороне Арсена Закирова в СИЗО на два месяца.

Закиров был задержан сотрудниками ГКНБ 9 февраля — его обвиняют в присвоении двух миллионов сомов и подделке документов. Против Закирова возбудили дело по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества» и «Подделка и использование поддельных документов».

По информации издания «Азаттык», Закиров подделал документы о перечислении двух миллионов сомов на счет секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ для премии имени Чынгыза Айтматова и присвоил эти деньги.

Мальчик, избитый матерью в Оше, скончался

В Оше скончался трехлетний мальчик, которого до состояния комы избила мать. По данным Минздрава, мальчик умер вечером 11 февраля.

В пресс-службе УВД Оша журналисту Kloop.kg сообщили, что 12 февраля дело против матери ребенка переквалифицировали на более тяжкую статью «Убийство».

Власти похоронят ребенка сами, поскольку дедушка мальчика отказался забирать его тело, сославшись на то, что «болен и не может прийти».

Трехлетний мальчик поступил в больницу Оша в тяжелом состоянии в ночь на 4 февраля. В этот же день ошская милиция задержала мать ребенка по подозрению в избиении сына.