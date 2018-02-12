Посол поссорился с МИДом из-за поручения встретить офицеров в аэропорту

Посол Кыргызстана в Корее Кылычбек Султан обвинил своё начальство в том, что его заставляют встречать неофициальные делегации. Кыргызский МИД заявил, что дипломат «не прав».

Султан написал 9 февраля в фэйсбуке, что МИД «незаконно» поручает посольству Кыргызстана в Корее встречать неофициальные делегации. По его словам, ему поручили встретить двух офицеров.

«А “дезинформаторы” из МИДа сказали, что якобы речь идет об олимпийцах, которых я лично и активисты диаспоры встретили в аэропорту с почестями», — возмутился посол.

Директор департамента информации МИДа Кыргызстана Муратбек Азымбакиев сказал журналистке Kloop.kg, что посольству страны в Южной Корее действительно поручили встретить в аэропорту двух военных, прибывших с официальным визитом.

«Подполковник вооруженных сил, майор вооруженных сил должны были выехать по приглашению Республики Кореи. У нас есть соглашение по технической и другой поддержке», — сказал Азымбакиев.

По его словам, встреча официальных лиц входит в обязанности дипломатов. Он добавил, что каждому посольству выделяются средства на полноценное функционирование посольств — в том числе на встречи официальных лиц.

Представитель общественного объединения «Дипломаты Кыргызстана» и бывший посол Эрик Асаналиев оценил высказывания Султана как «не соответствующие этике государственного и дипломатического служащего».

Сам Султан ответил, что не должен быть «провожатым в аэропорту и гидом по шопингу».

«Если вам и некоторым “карьерным” дипломатам нравится быть провожатыми в аэропорту и гидами по шоппингу, и называете это красиво — “карьерная дипломатия”, то советую вам сменить профессию», — написал он в ответ.

В МИДе считают, что посол Кыргызстана в Корее нарушил закон о госслужащих, опубликовав поручение министерства. Однако какое наказание понесет дипломат, пока неизвестно.