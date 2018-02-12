Ош: Скончался трехлетний ребенок, которого избила мать

Мальчик скончался вечером 11 февраля. Он находился в коме неделю. Мать ребенка находится в СИЗО.

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В пресс-службе Минздрава журналисту Kloop.kg сообщили, что несмотря на то, что ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и усилия врачей, его не удалось спасти.

«Ребенок поступил в очень тяжелом состоянии, в коме. […] Ему диагностировали тяжелый ушиб головного мозга, кровоизлияние во оба полушария мозга, множественные ссадины, перелом ключицы со смещением костных отломков. Несмотря на все усилия врачей, из-за тяжести повреждения головного мозга ребенок скончался 11 февраля в 18:35», — сказала пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

Трехлетний мальчик поступил в больницу Оша в тяжелом состоянии в ночь на 4 февраля. В этот же день ошская милиция задержала мать ребенка по подозрению в избиении сына.

В милиции задержанная девушка сначала говорила, что ребенок упал с лестницы, но потом она призналась, что избила сына половником из-за того, что он «хулиганил».

Против неё возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и водворили в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе УВД Оша журналисту Kloop.kg сообщили, что 12 февраля дело против матери ребенка переквалифицировали в более тяжкую статью «Убийство».

Глава отдела по защите семьи ошского управления соцразвития Гульзина Чотбаева сказала в интервью журналисту Kloop.kg, что их ведомство связалось с отцом задержанной, чтобы отдать тело ребенка. Однако он отказался хоронить внука — поскольку «болен и не может прийти».

По словам Чотбаевой, сотрудники отдела поехали хоронить мальчика на кладбище возле Сулайман-Тоо.

Соавтор: Айгерим Ырысбек кызы

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