МИД: Погибших кыргызстанцев в авиакатастрофе в Подмосковье нет

Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что среди пассажиров самолета, который разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области, кыргызстанцев не было. При крушении самолета погиб 71 человек.

МИД Кыргызстана сообщил 12 февраля, что все пассажиры самолета, предварительно, были жителями Оренбургской области.

Пассажирский самолет Ан-148, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», разбился в Подмосковье 11 февраля. Жертвами крушения стал 71 человек, в том числе трое детей.

Самолет вылетел из Москвы в Орск в 14:21 по московскому времени. Спустя несколько минут самолет пропал с радаров и перестал выходить на связь.

Спасатели нашли первый черный ящик и тела некоторых людей, находившихся на борту. Для их опознания нужна генетическая экспертиза.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы. Версия теракта считается маловероятной. Издание РБК, ссылаясь на источники в МЧС России, сообщило, что двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за гибели людей в авиакатастрофе.

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