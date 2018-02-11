Пхенчхан-2018: Самые интересные события первых дней Олимпиады

Невероятная история канадского сноубордиста, мировой рекорд россиянки Евгении Медведевой и потерявший сани украинец — самые интересные события первых дней зимних Олимпийских игр в Южной Корее.

В медальном зачете по итогам двух дней Игр лидирует сборная Германии. Следом расположились Нидерланды и Норвегия. Сборная США на четвертом месте, Австрия, с одним золотом в копилке — на пятом, как и Франция, Южная Корея и Швеция.

Канадец Марк Макморрис завоевал бронзовую медаль Игр. Год назад он чуть не погиб на одном из турниров

Сноубордиста Марка Макморриса вытащили с того света врачи одного из госпиталей Ванкувера.

После неудачного падения во время одного из турниров по сноуборду, у спортсмена были сломаны челюсть, левая рука, несколько ребер и таз, порвана селезенка и повреждено левое легкое.

«Ему было неудобно сидеть, неудобно стоять, неудобно спать. Он не мог самостоятельно поесть, руки просто не фиксировались возле рта – настолько все было изувечено», – рассказывал физиотерапевт и друг семьи Дэмьен Морони.

Месяц Макморрис пролежал в больнице, шесть недель соблюдал жидкую диету.

Однако, несмотря на серьезные увечья, организм спортсмена восстанавливался невероятными темпами.

Спустя восемь месяцев после падения канадец выиграл один из этапов кубка мира в Китае, а через одиннадцать — поднялся на олимпийский пьедестал.

Для канадца эта бронза — вторая на Олимпийских играх. Четыре года назад в Сочи Макморрис также стал третьим.

«То, что сделал мой организм, – настоящее безумие. Я готовился к смерти. После того случая ни один день на этой земле я не приму как должное», – говорит Макморрис.

Фигуристка Евгения Медведева поставила новый мировой рекорд в короткой программе

Своим выступлением двукратная чемпионка мира Евгения Медведева спасла сборную Олимпийских атлетов из России от вылета из топ-5 командных соревнований.

Медведева поставила новый мировой рекорд в короткой программе. За безупречное выступление под ноктюрн Фредерика Шопена судьи поставили россиянке 81.06 балла.

Сезон у Медведевой выдался очень сложным. Из-за перелома она пропустила гран-при и первенство России, а на чемпионате Европы уступила золото Алине Загитовой.

Но к Олимпиаде Медведева успела набрать былую форму, ее «десятка» за короткую программу вывела Россию на второе место в командных соревнованиях.

На первом месте, на шесть очков опережая соперников, расположилась сборная Канады, третья — сборная США.

Украинский спортсмен на ходу слетел с саней, но сумел взобраться обратно и финишировать

На скорости более 100 км/ч Андрей Мандзий потерял свои сани, но каким-то чудом умудрился поймать их прямо на ходу, взобраться и финишировать.

Второй заезд украинца оказался удачнее, он стал 25-м и занял итоговое 40-е место.

Фотофиниш соревнований по конькобежному спорту

Невероятная борьба за серебро развернулась среди конькобежцев на дистанции 5 000 метров.

Канадец Тед-Ян Блумен и норвежец Сверре Лунде Педерсен финишировали с одинаковым результатом – 6.11,61 минуты, победителя среди них выявили всего 2 тысячные секунды, серебро досталось Блумену. Первым на этой дистанции стал голландец Свен Крамер.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9-го по 25 февраля. Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

Кыргызстанцы вступят в борьбу за медали 13 февраля.